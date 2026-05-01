İstanbul'dan ayrılan Tedesco'dan son sözler: Hiçbir zaman unutmayacağım onları çok özleyeceğim
Fenerbahçe’den ayrılan Tedesco’nun “Onları çok seviyorum, çok özleyeceğim” sözleri ve duygusal vedası, taraftarları derinden etkiledi.
Fenerbahçe ile yolları ayrılan Domenico Tedesco’nun İstanbul’dan ayrılışı duygusal anlara sahne oldu. Havalimanında yaptığı veda konuşması taraftarları derinden etkiledi.
KISA AMA ÇARPICI VEDA
Alman teknik adam, basın mensupları ve kendisini uğurlamaya gelen taraftarlara kısa bir konuşma yaptı. Tedesco’nun sözleri, vedanın en dikkat çeken anlarından biri oldu.
“HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIM”
Tecrübeli çalıştırıcı, “Beni destekleyen taraftarlarımızı hiçbir zaman unutmayacağım. Onları çok seviyorum, bu yüzden çok özleyeceğim” ifadelerini kullandı.
DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI
Taraftarların yoğun ilgisi karşısında oldukça duygulanan Tedesco’nun, konuşması sırasında gözyaşlarını tutmakta zorlandığı görüldü. Sözlerinin ardından uçağına yönelen Tedesco, Fenerbahçe camiasına ve Türkiye’ye duygusal bir şekilde veda etti.