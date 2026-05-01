Trump ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa Birliği'ne yüzde 25 vergi hamlesi

ABD Başkanı Donald Trump, gelecek hafta Avrupa Birliği'nden ithal edilen otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergilerini yüzde 25'e çıkaracağını açıkladı. Trump, Avrupa'yı ticaret anlaşmasına 'uymamakla' da suçladı.

Bir yandan İran ile ateşkes ve barış görüşmelerini sürdüren ABD Başkanı Donald Trump, diğer yandan ise ticaret savaşlarını yeniden başlattı. 

Trump, gelecek hafta Avrupa Birliği menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan tarifelerin yüzde 25'e çıkarılacağını açıkladı. Trump, kararı Avrupa Birliği’nin üzerinde anlaşmaya varılmış olan ticaret anlaşmasına uymaması nedeniyle aldığını söyledi.

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamasında şunları söyledi: "Avrupa Birliği’nin üzerinde anlaşmaya varılmış olan Ticaret Anlaşmamıza uymaması nedeniyle, önümüzdeki hafta Amerika Birleşik Devletleri’ne gelen otomobil ve kamyonlar için uygulanan gümrük tarifelerini artıracağımı duyuruyorum. Tarife yüzde 25’e yükseltilecek. Eğer otomobil ve kamyonlar ABD’deki tesislerde üretilirse hiçbir ek gümrük vergisi uygulanmayacaktır.

Şu anda 100 milyar doların üzerinde yatırım ile çok sayıda otomobil ve kamyon fabrikası inşa ediliyor Bu, üretim tarihinde rekordur. Tesisler yakında faaliyete geçecek. Bugün ABD'de yaşananlara benzer bir durum daha önce hiç görülmemiştir."

kuzidiyate trump

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

