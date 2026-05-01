Bakan Gürlek: Şahıs hakkında derhal adli soruşturma başlatılmıştır
Ataşehir'de çıkan park yeri tartışmasında bir kadın, elinde "Hakim-Savcı" olduğunu belirten sahte kartı göstererek tehditler savurdu. Görüntülerin gündem olmasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de açıklama geldi. Bakan Gürlek "Şahıs hakkında derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Hâkimlik ve savcılık mesleği, hukuk devletinin teminatı ve milletimizin adalet duygusunun en güçlü güvencelerinden biridir. Hiç kimse bu sıfatı istismar ederek kendisine nüfuz devşiremez" dedi.
Ataşehir'de iki sürücü arasında çıkan park yeri tartışmasında, üzerinde 'Hakim-Savcı' olduğunu belirten kart gösteren İ.E.'nin sahte kart gösterdiği tespit edildi. Olaya ilişkin iki şüpheli hakkında 'Tehdit', 'Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından soruşturma başlatıldı.
Olay, bugün Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü arasında çıkan park yeri tartışmasında üzerinde 'Hakim-Savcı' yazılı kart gösteren İ.E.'nin sahte kart gösterdiği tespit edildi. Sanal medyaya yansıyan görüntüleri ihbar olarak değerlendirilmesinin ardından İ.E.'nin hakim ya da savcı olmadığı belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler İ.E. ve O.O.G. hakkında 'Tehdit', 'Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından soruşturma başlatıldı.
TARTIŞMA KAMERADA
Yaşananlar O.O.G. tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, İ.E.'nin elinde 'Hakim-Savcı' olduğunu belirten sahte kartı göstermesi ve 'Ben sana yapacağımı biliyorum' dediği anlar yer aldı.
BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA VAR
Olaya ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Bugün İstanbul Ataşehir’de meydana gelen olayda; yargı mensubu olmadığı hâlde “hâkim/savcı” sıfatını kullanarak bir vatandaşımızı tehdit eden şahıs hakkında derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Hâkimlik ve savcılık mesleği, hukuk devletinin teminatı ve milletimizin adalet duygusunun en güçlü güvencelerinden biridir. Hiç kimse bu sıfatı istismar ederek kendisine nüfuz devşiremez. Adalet teşkilatının adını kullanarak toplumsal huzuru bozmaya çalışanlara asla müsamaha gösterilmeyecek; yargı teşkilatımızın saygınlığını hedef alan her türlü girişime karşı gerekli tüm adli ve idari işlemler kararlılıkla yürütülecektir. Hukukun üstünlüğünü, yargı mensuplarımızın onurunu ve vatandaşlarımızın haklarını korumaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.