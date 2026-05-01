Evlilik hayali kabusa döndü! Dolapta parçalanmış halde bulundu

Kolombiya’nın başkenti Bogota’da kaybolan New Yorklu 51 yaşındaki Nachum Israel Eber, günler sonra kanlı bir gardırobun içinde parçalanmış halde bulundu. Airbnb’den çıktıktan sonra kaybolan Eber’in turistleri hedef alan çetelerin kurbanı olabileceği değerlendiriliyor. Kolombiya’ya evlilik amacıyla gittiği öğrenilen Eber’in cenazesinin İsrail’e götürülmesi planlanırken, ailesi otopsi yapılmamasını talep ediyor.

Kolombiya’nın başkenti Bogota’da kaybolan New Yorklu Hasidik Yahudi Nachum Israel Eber, parçalanmış halde kanlı bir gardırobun içinde ölü bulundu. Olay, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

KAYBOLDU, GÜNLER SONRA DEHŞET ORTAYA ÇIKTI

51 yaşındaki boşanmış iki çocuk babası Eber’in, 21 Nisan akşamı Bogota’daki Airbnb konaklamasından ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusunun ardından başlatılan arama çalışmaları, günler sonra korkunç bir bulguyla sonuçlandı. Yerel kaynaklara göre, sokak kenarına bırakılmış kanlı bir gardırop içinde bulunan parçalanmış cesedin Eber’e ait olduğu tespit edildi.

“YENİ BİR HAYAT İÇİN GİTMİŞTİ”

Brooklyn’de yaşayan Eber’in Kolombiya’ya yeni bir evlilik yapmak amacıyla gittiği öğrenildi. Yakın arkadaşı Motti Dresdner, “Hayatının en güzel dönemindeydi. Yeniden evlenmek ve mutlu bir hayat kurmak istiyordu. Bu şekilde hayatının son bulması büyük bir trajedi” ifadelerini kullandı.

ÇETE ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Bogota polisi cinayetin nedenine ilişkin net bir sonuca ulaşamazken, Eber’in turistleri hedef alan suç çetelerinin kurbanı olmuş olabileceği değerlendiriliyor. Olayda gasp ihtimali de üzerinde durulan başlıklar arasında yer aldı.

CENAZE İSRAİL’E GÖNDERİLECEK

Eber’in ailesinin, cenazenin İsrail’e götürülerek defnedilmesi için girişimlerde bulunduğu belirtildi. Ailenin, dini inançları gereği otopsi yapılmaması yönünde Kolombiyalı yetkililere baskı yaptığı aktarıldı.

