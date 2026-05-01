Haberler

Yakının ölüm haberi üzerine hastanede tabancayla ateş açtı, gözaltına alındı

Yakının ölüm haberi üzerine hastanede tabancayla ateş açtı, gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DİYARBAKIR'da yoğun bakımda tedavi gören Şerife Tunç'un (83) hayatını kaybetmesinin ardından yakını Ö.T., hastane içinde tabancayla ateş açtı.

DİYARBAKIR'da yoğun bakımda tedavi gören Şerife Tunç'un (83) hayatını kaybetmesinin ardından yakını Ö.T., hastane içinde tabancayla ateş açtı. Şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Kayapınar ilçesindeki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 3'üncü katındaki ameliyathane önünde meydana geldi. Yoğun bakımda tedavi gören Şerife Tunç hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınlarından Ö.T., yanında getirdiği tabancayla hastaneye girerek 3'üncü kata çıktı. Ö.T., burada duvarlara doğru ateş etti. Olayda kimse yaralanmazken, şüpheli Ö.T., polis tarafından gözaltına alındı. Ö.T.'nin işlemleri sürerken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

