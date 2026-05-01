Haberler

Japonya'nın yene müdahale sinyali küresel piyasaları sarstı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya’nın döviz piyasasına müdahale sinyalleri küresel piyasalarda sert dalgalanmaya yol açtı. Yetkililerin yen alımı yaptığı beklentisiyle dolar, yen karşısında yüzde 3’e varan düşüşle 155,5 seviyesine geriledi. Dolar endeksi de 98 seviyesine indi. Uzmanlar, enerji fiyatları ve zayıflayan yen nedeniyle müdahalenin sürpriz olmadığını belirtirken, Japonya’nın hamlesi piyasa yönünü kısa vadede değiştirdi.

Küresel döviz piyasaları, Japonya’dan gelen müdahale sinyalleriyle sert dalgalandı. Japon yeni güç kazanırken, dolar önemli ölçüde değer kaybetti.

YETKİLİLERDEN “KARARLI ADIM” MESAJI

Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama’nın piyasaya müdahale edilebileceğine yönelik açıklamaları, yatırımcıların beklentilerini değiştirdi. Açıklamalar, Japon yeni lehine güçlü bir fiyatlamayı tetikledi.

DOLAR YEN KARŞISINDA SERT GERİLEDİ

Reuters’a göre, Japon yetkililerin doğrudan alım yönünde müdahalede bulunduğu belirtildi. Bu gelişmenin ardından dolar, yen karşısında gün içinde yüzde 3’e varan değer kaybı yaşayarak 155,5 seviyesine kadar geriledi. Bu düşüş, Aralık 2024’ten bu yana en sert gerileme olarak kayda geçti. Dolar endeksi de yüzde 0,80 düşüşle 98 seviyesine çekilerek önceki yükseliş trendini tersine çevirdi.

PİYASADA DENGELER DEĞİŞTİ

Uzmanlar, son dönemde enerji fiyatlarındaki artışın Japon yeni üzerindeki baskıyı artırdığını, bu nedenle müdahalenin sürpriz olmadığını ifade etti. BNY makro stratejisti John Velis, Japonya’nın hamlesinin “anlaşılabilir” olduğunu belirtti.

JEOPOLİTİK GERİLİM ETKİSİ SÜRÜYOR

Öte yandan ABD-İsrail-İran hattındaki gerilimler dolar talebini desteklerken, Japonya’nın müdahalesi kısa vadede bu eğilimi tersine çevirdi.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

