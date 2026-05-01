Haberler

Belindeki tabancayı düzeltirken hem kendini hem kasiyeri vurdu

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brezilya’da bir alışveriş merkezindeki ayakkabı mağazasında, belinde kılıfsız taşıdığı silahı düzeltmeye çalışan 38 yaşındaki polis, tabancanın ateş alması sonucu bacağından yaralandı. Kurşunun tezgaha isabet etmesiyle bir mağaza çalışanı da yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KILIFSIZ SİLAH TEHLİKE SAÇTI

Olay, Campo Grande kentindeki bir alışveriş merkezinde bulunan ayakkabı mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, ödeme sırasında belindeki kılıfsız silahı düzeltmeye çalışan 38 yaşındaki polis, tabancanın aniden ateş almasıyla bacağından vuruldu.

MAĞAZA ÇALIŞANI DA YARALANDI

Ateşlenen kurşunun tezgaha isabet etmesi sonucu mağazada bulunan 29 yaşındaki bir çalışan da saçılan parçalar nedeniyle yaralandı.

O ANLAR KAMERADA

Güvenlik kamerası görüntülerinde, kişinin kasada işlem yaptığı sırada beline müdahale ettiği ve kısa süre sonra silahın ateş aldığı anlar yer aldı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

