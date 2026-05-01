Haberler

Yılmaz Morgül Ebru Gündeş'e ateş püskürdü: Hakkımı helal etmiyorum
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde dikkat çekti. Morgül, kariyerinin ilk yıllarında destek verdiğini söylediği Ebru Gündeş’i vefasızlıkla suçlayan Morgül, "Hakkımı helal etmiyorum" ifadelerini kullandı.

  • Yılmaz Morgül, Ebru Gündeş'in müzik kariyerinin başlangıcında kendisinin önemli rol oynadığını ve ilk sahne kostümünü diktirdiğini iddia etti.
  • Morgül, Gündeş'in kendisine ağır sözler söylediğini ve bu nedenle hakkını helal etmediğini belirtti.
  • Morgül, Ajda Pekkan ve Adnan Şenses'in kariyer yolunu engellediğini öne sürdü.

Şarkıcı Yılmaz Morgül, geçmişe dair dikkat çeken iddialar ortaya attı. İfadeleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen Morgül, şarkıcı Ebru Gündeş'in müzik kariyerinin başlangıcında kendisinin önemli rol oynadığını öne sürdü. Morgül bu desteği karşısında vefasızlık gördüğünü dile getirdi.

“İLK SAHNE KIYAFETİNİ BİLE BEN DİKTİRDİM”

Saba Tümer'in programına konuk olan Morgül, Gündeş’in sahneye çıkmasında aktif rol aldığını belirterek, “İlk sahne çalışmasına ben ön ayak oldum, kadroya alınmasını sağladım. İlk sahne kostümünü bile ben diktirdim” dedi. İlişkilerinin kendi assolist olduğu dönemde bozulduğunu ifade eden sanatçı, o süreçte kendisine ağır sözler söylendiğini iddia etti.

“HAKKIMI HELAL ETMİYORUM”

Yaşananların ardından büyük kırgınlık yaşadığını vurgulayan Morgül, “Benim ağzıma almayacağım kelimeler kullandı. Ona çok kırgınım, hiçbir şekilde hakkımı helal etmiyorum” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"YOLUMU HEP KESTİLER"

Yılmaz Morgül daha sonra Süperstar Ajda Pekkan'a sitem etti. Morgül, "Türkiye'deki önemli tenorlardan biriyim ama yolumu hep engellediler. Şarkım çıkmadan beni plak şirketinde ilk dinleyen iki kişi Ajda Pekkan ve Adnan Şenses'ti. Yolumu hep kestiler" ifadelerini kullandı. 

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

