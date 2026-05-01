Yok artık daha neler! Sen ne yaptın öyle Uğurcan

Galatasaray'ın yıldız kalecisi Uğurcan Çakır, yüzde 79’luk kurtarış oranıyla Avrupa’nın en iyi kalecileri arasında ikinci sıraya yükselerek performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray’ın kalesini koruyan Uğurcan Çakır, sergilediği performansla Avrupa futbolunda adından söz ettirmeye devam ediyor. Milli kaleci, istatistikleriyle dev isimleri geride bıraktı.

AVRUPA’DA 2. SIRADA

Uğurcan Çakır, Avrupa’nın en iyi 10 büyük ligi baz alındığında en yüksek kurtarış yüzdesine sahip ikinci kaleci konumuna yükseldi. Yüzde 79’luk kurtarış oranıyla zirve yarışında iddiasını ortaya koydu.

ZİRVEDE SCHERPEN VAR

Listenin ilk sırasında yüzde 81.2’lik oranla Union SG kalecisi Kjell Scherpen yer alırken, Uğurcan Çakır hemen arkasında konumlandı.

DEV İSİMLERİ GERİDE BIRAKTI

Galatasaray’ın başarılı file bekçisi, Porto’nun yıldız kalecisi Diogo Costa’yı da geride bıraktı. Portekizli kaleci yüzde 78.5 ile üçüncü sırada yer aldı.

TAKIMIN EN BÜYÜK GÜVENCESİ

Sezon boyunca yaptığı kritik kurtarışlarla takımına önemli katkı sağlayan Uğurcan Çakır, Galatasaray’ın başarısında kilit rol oynayan isimlerden biri olarak öne çıktı.

Salih Söğüt
1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var

1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var
Mecidiyeköy'de büyük arbede! Erkan Baş da biber gazına maruz kaldı

Adres bu kez Taksim değil! TOMA'lı müdahalede Erkan Baş da hedef oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

TRANSFER ÇALIMI EDERSON NA BAK BİRDE UĞURCA NA TEŞEKKÜRLER DURSUN AYDIN ÖZBEK BAŞKAN TEŞEKKÜRLER.

Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

Aynı başarıyı dünya kupasında bekliyoruz, yok öyle sadece Galatasaray da efsane olmak milli takımda da çok güzel kurtarışlar bekliyoruz,had bakalım Uğurcan güveni boşa çıkartma.

Yakının ölüm haberi üzerine hastanede tabancayla ateş açtı, gözaltına alındı

Ölüm haberini alınca silahla ameliyathaneyi bastı
Necati Arabacı'nın suç örgütüne operasyon! 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Cehennem Necati'ye bir şok daha! El konulan rakam dudak uçuklattı
Nereden nereye! Bir dönemin yıldızı şimdilerde çöpten yiyecek topluyor

Nereden nereye!

Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta

Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta
Fenerbahçe'de alarm! Taraftar kara kara düşünüyor

Fener taraftarını kara kara düşündüren haber

Yakının ölüm haberi üzerine hastanede tabancayla ateş açtı, gözaltına alındı

Ölüm haberini alınca silahla ameliyathaneyi bastı
Necati Arabacı'nın suç örgütüne operasyon! 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Cehennem Necati'ye bir şok daha! El konulan rakam dudak uçuklattı
İş insanı ortağı tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

İş insanı ortağı tarafından öldürüldü