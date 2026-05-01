Yok artık daha neler! Sen ne yaptın öyle Uğurcan
Galatasaray'ın yıldız kalecisi Uğurcan Çakır, yüzde 79’luk kurtarış oranıyla Avrupa’nın en iyi kalecileri arasında ikinci sıraya yükselerek performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
AVRUPA’DA 2. SIRADA
Uğurcan Çakır, Avrupa’nın en iyi 10 büyük ligi baz alındığında en yüksek kurtarış yüzdesine sahip ikinci kaleci konumuna yükseldi. Yüzde 79’luk kurtarış oranıyla zirve yarışında iddiasını ortaya koydu.
ZİRVEDE SCHERPEN VAR
Listenin ilk sırasında yüzde 81.2’lik oranla Union SG kalecisi Kjell Scherpen yer alırken, Uğurcan Çakır hemen arkasında konumlandı.
DEV İSİMLERİ GERİDE BIRAKTI
Galatasaray’ın başarılı file bekçisi, Porto’nun yıldız kalecisi Diogo Costa’yı da geride bıraktı. Portekizli kaleci yüzde 78.5 ile üçüncü sırada yer aldı.
TAKIMIN EN BÜYÜK GÜVENCESİ
Sezon boyunca yaptığı kritik kurtarışlarla takımına önemli katkı sağlayan Uğurcan Çakır, Galatasaray’ın başarısında kilit rol oynayan isimlerden biri olarak öne çıktı.