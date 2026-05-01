Trump’tan İran'ın yeni teklifine yanıt: Anlaşmaya varabileceğimizden emin değilim

İran, savaşı sona erdirebilecek bir anlaşma için sunduğu son teklifi Pakistanlı arabulucular aracılığıyla ABD tarafına iletti. ABD Başkanı Donald Trump ise Tahran'ın teklifin kendisini tatmin etmediğini söyledi.

Trump, “Müzakereleri telefon üzerinden gerçekleştirmek konusunda her türlü çabayı gösteriyoruz ancak anlaşma olacağına çok emin değilim. İran yönetimi parçalanmış halde, hepsi anlaşma yapmak istiyor ama dağılmış vaziyetteler.” dedi.

“İranlarılar liderlerinin kim olduğunu bilmiyor” diyen Trump, “Tahran'da her kafadan bir ses çıkıyor” ifadelerini kullandı.

İran'a saldırıp saldırmayacağını basına açıklamayacağını söyleyen ABD Başkanı, “Onları sonsuza kadar bitirecek miyiz yoksa anlaşacak mıyız? Onları yok etmemeyi tercih ederim” dedi.

İRAN, ABD'YE NİHAİ MÜZAKERE TASLAĞININ METNİNİ İLETTİ

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberinde; "İran, ABD ile müzakerelerde arabulucu olan Pakistan'a, 30 Nisan Perşembe akşamı nihai müzakere taslağının metnini iletti" ifadelerine yer verildi. Haberde teklifin içeriğine ilişkin detay paylaşılmadı.

İran basınında yer alan haberde, Tahran'ın savaşın kalıcı olarak sonlandırılması ve Hürmüz Boğazı'nın açılması meselesini müzakereye hazır olduğunu ancak İran'ın nükleer faaliyetlerinin kalıcı ateşkesten sonra ele almayı teklif ettiğini yazmıştı. Trump'ın Tahran'ın bu önerisini kabul etmediği bildirilmişti.

HAMANEY’DEN KÖRFEZ ÜLKELERİNE NET MESAJ: ABD'NİN GÖSTERMELİK ÜSLERİ SİZİ KORUYAMAZ

Öte yandan Teklifin içeriği ve ABD’nin vereceği resmi yanıt merakla beklenirken İran dini lideri Mücteba Hamaney'den yeni bir açıklama geldi. Üstü kapalı olarak Körfez ülkelerini hedef alan Mücteba Hamaney, "ABD'nin göstermelik üsleri kendi güvenliğini bile sağlayamaz, bölgedeki amerikanperestleri korumaktan ise çok uzaktır" ifadelerini kullandı.

ARAKÇİ BÖLGE ÜLKELERİNİN DIŞİŞLERİ BAKANLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Müzakere belirsizliği sürerken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi; Mısır, Katar, Suudi Arabistan, Irak ve Azerbaycanlı mevkidaşları ile savaşın sona erdirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Arakçi görüşme sırasında mevkidaşlarına, ülkesinin savaşın sona erdirilmesine ilişkin tutumunu aktararak, ABD ve İsrail’in saldırganlığına ilişkin bilgi verdi.

FİDAN İLE ARAKÇİ DE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, İran ve ABD arasındaki müzakere sürecindeki son durum ele alındı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

