İran'dan Körfez ülkelerine tehdit: ABD'nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz

İran, yeni barış teklifini Pakistanlı arabulucular aracılığıyla Washington’a iletti. Teklifin içeriği ve ABD’nin vereceği yanıt merakla beklenirken İran dini lideri Mücteba Hamaney'den yeni bir açıklama geldi.

Üstü kapalı olarak Körfez ülkelerini hedef alan Mücteba Hamaney, "ABD'nin göstermelik üsleri kendi güvenliğini bile sağlayamaz, bölgedeki amerikanperestleri korumaktan ise çok uzaktır" ifadelerini kullandı.

