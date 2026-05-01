1 Mayıs kutlamalarının merkezi Kadıköy'de yoğun güvenlik önlemi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının İstanbul'daki adresi bu yıl da Kadıköy Rıhtım Meydanı olurken, kutlamalar öncesinde bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren meydan ve çevresinde bariyerlerle güvenlik çemberi oluşturdu.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda gerçekleştirilecek olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları öncesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgede geniş çaplı önlem aldı. Kutlamaların yapılacağı meydan ile meydana çıkan cadde ve sokaklar demir bariyerlerle kapatılırken, araç trafiğine izin verilmedi.

Meydana girişlerin belirlenen kontrol noktalarından sağlanacağı öğrenilirken, kutlamaya katılmak üzere alana gelen vatandaşların polis ekiplerince tek tek üst aramasından geçirileceği belirtildi. Güvenlik noktalarında ayrıca çanta kontrollerinin de yapılacağı görüldü. Kadıköy İskele Meydanı, Rıhtım Caddesi ve çevresindeki birçok noktada çevik kuvvet, asayiş ve trafik ekipleri görev alırken, polis araçları da bölge genelinde hazır bekletildi. Kutlamaların huzur ve güven içerisinde geçmesi amacıyla alınan tedbirlerin gün boyu sürdürüleceği öğrenildi. - İSTANBUL

