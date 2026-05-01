JP Morgan yöneticisi, evli erkek çalışanını kölesi yaptı! İlaç, istismar, mobbing...

JP Morgan yöneticisi, evli erkek çalışanını kölesi yaptı! İlaç, istismar, mobbing...
JP Morgan’ın üst düzey yöneticilerinden Lorna Hajdini hakkında bir çalışanını cinsel istismara zorladığı, tehdit ettiği ve ırkçı ifadeler kullandığı iddialarıyla dava açıldı. Şirket suçlamaları reddederken, davacı taraf yaşananların kariyerini ve psikolojisini derinden etkilediğini savunuyor.

  • JP Morgan yöneticisi Lorna Hajdini, evli erkek çalışanı Chirayu Rana'ya cinsel taciz, tehdit ve ırkçı hakaretlerde bulunmakla suçlanıyor.
  • Davacı Chirayu Rana, Hajdini'nin kendisine yasaklı madde verdiğini ve rızası dışında cinsel eylemlere zorladığını iddia ediyor.
  • JP Morgan, iddiaları doğrulamadığını ve Hajdini'nin görevine devam ettiğini açıkladı.

Küresel finans devi JP Morgan Chase’te üst düzey yönetici olarak görev yapan Lorna Hajdini hakkında dikkat çeken suçlamalar gündeme geldi. Genç bir erkek çalışan, yöneticisinin pozisyonunu kötüye kullanarak kendisine cinsel tacizde bulunduğunu, tehdit ettiğini ve ırkçı hakaretler savurduğunu öne sürerek dava açtı.

Dailymail’in haberine göre davacı, 37 yaşındaki Hajdini’nin kendisine yasaklı madde verdiğini ve kariyerini bitirmekle tehdit ettiğini iddia etti.

“RIZAM OLMADAN ZORLANDIM” İDDİASI

Dava dilekçesinde, Hajdini’nin evli bir banka çalışanını defalarca rızası dışında aşağılayıcı cinsel eylemlere zorladığı öne sürüldü. İsmini açıklamayan davacı, birden fazla kez istemediği halde cinsel ilişkiye zorlandığını ve bu süreçte baskı altında tutulduğunu belirtti. Davacı, olayların 2024 yılında birlikte çalışmaya başlamalarının ardından başladığını ifade etti.

“BENİM KÜÇÜK ARAP OYUNCAK BEBEĞİM” SÖZLERİ DOSYADA

Dilekçede yer alan en çarpıcı iddialardan biri ise tehdit içerikli sözler oldu. Davacı, Hajdini’nin kendisine “Eğer yakında benimle birlikte olmazsan seni mahvedeceğim, ben senin sahibinim” dediğini ileri sürdü.

Ayrıca yöneticinin ırkçı ifadeler kullandığı, kökeniyle alay ettiği ve “Bunu hak etmen gerekecek, benim küçük Arap oyuncak bebeğim” şeklinde sözler sarf ettiği iddialar arasında yer aldı. Davacı ayrıca, "Eğer bu gece benimle sevişmezsen terfinin önünü keseceğim", elbisesini çıkararak "Söylesene, senin balık kafalı karında böyle füzeler var mı?" gibi cümleler kurduğunu iddia etti.

ŞİRKET İDDİALARI REDDETTİ

Şirket, seks kölesi olmaya zorlandığını iddia eden Hintli çalışanın kimliğini ifşa etti. JPMorgan cephesinden yapılan açıklamada, yürütülen dahili soruşturmanın söz konusu iddiaları doğrulamadığı belirtildi.

Kurum, davacı olarak öne çıkan Chirayu Rana’nın iddialarının uydurma olduğunu ve herhangi bir kanıt bulunamadığını savundu. Hajdini’nin şirketteki görevine devam ettiği ifade edildi.

DAVACI TARAF: TSSB TEŞHİSİ KONULDU

Rana’nın avukatı ise müvekkiline travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) teşhisi konulduğunu, yaşanan süreç nedeniyle itibar kaybı yaşadığını ve yeni iş bulmakta zorlandığını dile getirdi.

1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var

1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var
Fahiş site aidatları tarih oluyor! 11 madde Meclis'ten geçti

Vatandaşın yaka silktiği sistem değişiyor! 11 madde Meclis'ten geçti
Infantino'dan skandal hareket! Filistin Futbol Federasyonu Başkanı sahneyi terk etti

FIFA Başkanı'ndan skandal hareket! Tepki gösterip sahneyi terk etti
İsrail'in alıkoyduğu Sumud Filosu'ndaki aktivistler Girit adasına bırakıldı

İsrail, alıkoyduğu Sumud Filosu aktivistlerini bakın nereye bıraktı
Serdal Adalı ve Hülya Avşar aynı masada! Verdiği tepki dikkatlerden kaçmadı

Görüntü ayrı verdiği tepki ayrı olay oldu!

Tırmanış facia ile noktalandı! Kız arkadaşının gözleri önünde feci şekilde can verdi

Kız arkadaşının gözlerinin önünde feci şekilde can verdi

Evlilik hayali kabusa döndü! Dolapta parçalanmış halde bulundu

Evlilik hayali kabusa döndü! Dolapta parçalanmış halde bulundu
85 yıl sonra bir ilk! ABD ekonomisinde deprem

ABD ekonomisinde deprem! 85 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
Serdal Adalı ve Hülya Avşar aynı masada! Verdiği tepki dikkatlerden kaçmadı

Görüntü ayrı verdiği tepki ayrı olay oldu!

Bakan Gürlek: Şahıs hakkında derhal adli soruşturma başlatılmıştır

Park yeri kavgasına ait görüntü Bakan Gürlek'i harekete geçirdi
Mourinho Real Madrid'i karıştırdı

Olay adam yine yaptı yapacağını!