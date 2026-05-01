Önce anıta ardından tarihi surlara çıktı, karnı acıkınca çorbayla ikna edildi

Antalya'da daha 1 gün öncesi anıta çıkıp kulaklıktan müzik dinleyerek dans eden ve üzerine benzin döküp herkesin yüreğini ağzına getiren şahıs, bu sefer de tarihi surlara çıkıp 6 saat ekiplere ecel terleri döktürdü, karnı acıkınca getirilen çorbayla ikna edildi.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi tarihi Kaleiçi'nin üst kısımda yer alan surlarda yaşandı. Geçtiğimiz gün elinde benzin dolu bidon ile Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Ulusal Yükseliş Anıtı'nın üzerine çıkan ve kulaklık takıp dans ederek 2 saatlik eylem yapan Ertan Ö. (48), dün de aynı saatte tarihi surların 5 metre yükseklikteki kısmına çıktı. Bu sefer yanında alkol ve gazoz getiren şahsı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine verilen adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, bölgeye şerit çekerken Ertan Ö.'yü de ikna etme çalışmalarına başladı.

Kulaklıktan dinlediği müzikle dans etti

Alkol alıp, yine telefondan açtığı müzikleri kulaklıkla dinleyerek dans etmeye başlayan Ertan Ö., tüm ikna çabalarına aldırış etmedi. Ertan Ö'nün bu eylemini çevredeki vatandaşlar ve turistler ise ilgiyle takip etti.

Başkomiser ikna etti

Ertan Ö, Zaman zaman ayağa kalkıp tehlikeli hareketler sergileyip yaklaşık 6 saat boyunca ekiplere ecel teri döktürdü. İtfaiyenin merdiveniyle şahsın yanına yaklaşan Başkomiser Zahit Şahinalp, ikna etmeye çalıştı. Karnı acıkan ve çevredeki bir esnaftan getirilen çorba sonrası ikna olan Ertan Ö., başkomiser tarafından sepete alınıp güvenli bölgeye indirildi. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen Ertan Ö., çorbasının içmesinin ardından polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı