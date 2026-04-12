Bebek'te uyuşturucu operasyonu: Fenomenler gözaltında

Bebek'te uyuşturucu operasyonu: Fenomenler gözaltında
İstanbul’da ünlü isimleri kapsayan geniş çaplı “uyuşturucu” soruşturmasında dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Bebek’teki Lucca’ya düzenlenen baskında aralarında Elif Karaarslan ve Samet Liçina'nın da bulunduğu çok sayıda sosyal medya fenomeni gözaltına alınırken, soruşturmanın yeni isimlerle genişleyebileceği belirtildi.

İstanbul’da ünlülere yönelik yürütülen “uyuşturucu” soruşturması kapsamında İstanbul Bebek’te bulunan Lucca adlı restorana operasyon düzenlendi. Operasyonda sosyal medya fenomenleri Samet Liçina, Mika Slowana ile eski hakem Elif Karaarslan gözaltına alındı.

SORUŞTURMA GENİŞLİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yurt dışında olduğu belirlenen İlker İnanoğlu hakkında da gözaltı kararı verildi.

YENİ İSİMLER GÜNDEMDE

Soruşturmanın yeni ve ünlü isimlerle genişleyebileceği belirtilirken, konuya ilişkin resmi açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.

Elif Yeşil
