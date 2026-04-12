Bebek'te uyuşturucu operasyonu: Fenomenler gözaltında

İstanbul’da ünlülere yönelik yürütülen “uyuşturucu” soruşturması kapsamında İstanbul Bebek’te bulunan Lucca adlı restorana operasyon düzenlendi. Operasyonda sosyal medya fenomenleri Samet Liçina, Mika Slowana ile eski hakem Elif Karaarslan gözaltına alındı.

SORUŞTURMA GENİŞLİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yurt dışında olduğu belirlenen İlker İnanoğlu hakkında da gözaltı kararı verildi.

YENİ İSİMLER GÜNDEMDE

Soruşturmanın yeni ve ünlü isimlerle genişleyebileceği belirtilirken, konuya ilişkin resmi açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.