Bebek'te uyuşturucu operasyonu: Fenomenler gözaltında
İstanbul’da ünlü isimleri kapsayan geniş çaplı “uyuşturucu” soruşturmasında dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Bebek’teki Lucca’ya düzenlenen baskında aralarında Elif Karaarslan ve Samet Liçina'nın da bulunduğu çok sayıda sosyal medya fenomeni gözaltına alınırken, soruşturmanın yeni isimlerle genişleyebileceği belirtildi.
SORUŞTURMA GENİŞLİYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yurt dışında olduğu belirlenen İlker İnanoğlu hakkında da gözaltı kararı verildi.
YENİ İSİMLER GÜNDEMDE
Soruşturmanın yeni ve ünlü isimlerle genişleyebileceği belirtilirken, konuya ilişkin resmi açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.