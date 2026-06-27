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Erdoğan'a 25'inci yıl sürprizi! AK Parti'nin yeni şarkısı ilk kez dinletildi

Erdoğan'a 25'inci yıl sürprizi! AK Parti'nin yeni şarkısı ilk kez dinletildi Haber Videosunu İzle
Erdoğan'a 25'inci yıl sürprizi! AK Parti'nin yeni şarkısı ilk kez dinletildi
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AK Parti'nin Sakarya'daki 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için özel bir sürpriz hazırlandı. Partinin 25. yılına özel hazırlanan "Çeyrek Asırlık Destan" adlı şarkı, Erdoğan'ın konuşması öncesinde ilk kez katılımcılara dinletildi.

  • AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 'Çeyrek Asırlık Destan AK Parti' temasıyla başladı.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan 'Büyük Başkan Erdoğan' adlı şarkı ilk kez dinletildi.
  • Şarkının yıl boyunca düzenlenecek 25. yıl etkinliklerinde kullanılması planlanıyor.

Ak Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için katılımcılar Sakarya'nın Sapanca ilçesinde başladı. "Çeyrek Asırlık Destan Ak Parti" temasıyla düzenlenen kampta, partinin 25 yıllık siyasi yolculuğunu anlatan özel etkinlikler de yer alacak. 

Programın en dikkat çeken sürprizlerinden biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan yeni şarkı oldu.

"BÜYÜK BAŞKAN ERDOĞAN" İLK KEZ DİNLETİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasından önce, sanatçı Ceyhun Çelik'in seslendirdiği "Büyük Başkan Erdoğan" adlı eser ilk kez katılımcılarla buluştu.  Ak Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından uzun süren çalışmalar sonucunda hazırlanan şarkının sözlerinde, Erdoğan'ın liderliğinde geçen çeyrek asırlık siyasi yolculuğa vurgu yapılıyor.

25. YIL ETKİNLİKLERİNDE DE KULLANILACAK

Partinin 25'inci yıl vizyonunu yansıtan eserin, yalnızca kamp programında değil, yıl boyunca düzenlenecek 25. yıl etkinliklerinde de kullanılması planlanıyor. Şarkının, Ak Parti'nin çeyrek asrıyla özdeşleşerek uzun yıllar hafızalarda yer edecek marşlardan biri olması hedefleniyor.

KAMP PROGRAMINDA ORTAK AKIL VURGUSU

Kamp kapsamında "Parti Politikaları", "Ortak Akıl", "TBMM Parti Grubu Çalışmaları ve Değerlendirmeleri" ile "Genel İstişare ve Değerlendirme" başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek.

Kabine üyelerinin katılacağı oturumlarda güvenlik, ekonomi, kalkınma ve toplumsal konular ele alınacak. Milletvekilleri de seçim bölgelerinden gelen talep, beklenti ve sorunları doğrudan bakanlara iletecek.

Önceki kamplardan farklı olarak interaktif şekilde planlanan program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın değerlendirme ve kapanış konuşmasıyla sona erecek.

"ÇEYREK ASIRLIK DESTAN" SÖZLERİ

Ayinesi iş, ömür vakfetmiş 

Canla başla! (Canla başla) 

Ak bir geçmiş, hep hizmet etmiş şehre kasra 

Koltuk kavgası değil, hizmet için nöbette 

Partisi her zaman milletinin emrinde 

Adı Ak Parti

25 yıldır sizinle AK Parti 

Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan 

Efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan 

Dünya yanarken, kabus yaşarken 

Biz güvendeydik 

Masada güçlü, sahada güçlü

Biz her yerdeydik 

Koltuk kavgası değil, hizmet için nöbette 

Partisi her zaman milletinin emrinde

Adı Ak Parti

25 yıldır sizinle AK Parti

Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan

Efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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