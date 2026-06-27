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Çaykur Rizespor, 3 futbolcusuyla yollarını ayırdı

Çaykur Rizespor, 3 futbolcusuyla yollarını ayırdı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Halil Dervişoğlu, Frantzdy Pierrot ve Loide Augusto ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da futbolcular Halil Dervişoğlu, Frantzdy Pierrot ve Loide Augusto ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

3 FUTBOLCU GÖNDERİLDİ

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Çaykur Rizespor arması altında verdikleri mücadele, emek ve gösterdikleri profesyonellik için Halil Dervişoğlu, Pierrot ve Augusto'ya ayrı ayrı teşekkür edildi.

Açıklamada, oyunculara kariyerlerinde başarı dilendi.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal
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