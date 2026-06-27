Haberler

Muslera'dan yıkım gibi hata! Ülkesi Dünya Kupası'ndan elendi, herkes aynı yorumu yaptı

Muslera'dan yıkım gibi hata! Ülkesi Dünya Kupası'ndan elendi, herkes aynı yorumu yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uruguay, İspanya'ya 1-0 mağlup olarak Dünya Kupası'na veda etti. Karşılaşmanın kaderini belirleyen hata Fernando Muslera'dan gelirken, tecrübeli kalecinin elinden kaçırdığı top sonrası "Sen bu hallere düşecek adam mıydın?" yorumları yapıldı.

  • İspanya, Fernando Muslera'nın hatası sonucu bulduğu golle Uruguay'ı 1-0 yendi ve 2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nu lider tamamladı.
  • Uruguay, 2 puanda kalarak turnuvaya veda etti.
  • Muslera, Yeşil Burun Adaları maçında da iki büyük hata yapmıştı.

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda İspanya ile Uruguay karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İspanya, Fernando Muslera'nın hatası sonrası bulduğu golle 1-0 kazandı ve grup aşamasını lider tamamladı. Uruguay ise 2 puanda kalarak turnuvaya veda etti.

MUSLERA'NIN HATASI PAHALIYA PATLADI

İspanya'ya galibiyeti getiren gol 42. dakikada Alex Baena'dan geldi. Baena'nın şutunda topu ellerinin arasından kaçıran Fernando Muslera, gole engel olamadı. Uruguay Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, hatalı golün ardından Muslera'yı ikinci yarının başında oyundan aldı.

DAHA ÖNCE DE HATA YAPMIŞTI

Muslera, Yeşil Burun Adaları ile oynanan maçta da yaptığı iki büyük hatayla dikkat çekmiş ve kalesinde goller görmüştü. İspanya karşısında yaptığı hata ise Uruguay'ın Dünya Kupası'na veda etmesinde kritik anlardan biri oldu.

"SEN BU HALLERE DÜŞECEK ADAM MIYDIN?"

Bir dönem performansıyla fırtınalar estiren Fernando Muslera'nın son maçlardaki görüntüsü futbolseverleri şaşırttı. Muslera'nın elinden kaçırdığı topun ardından sosyal medyada, "Sen bu hallere düşecek adam mıydın?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi

Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan ağır misilleme geldi
Özgür Özel ilk kez böyle konuştu! Çok konuşulacak yeni parti mesajı

Diyarbakır'dan mesajı verdi! Özgür Özel ilk kez böyle konuştu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli

Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı, Türkiye hemen harekete geçti
Kadir İnanır yıllar önce 'Annemin sözleri hayatımı belirledi' diye anlatmıştı: Her yolu denedim, ölmedin

Yıllar önce "Annemin sözleri hayatımı belirledi" diye anlatmıştı
Güzelliğini annesinden almış! Duru Kınay Bodrum sahillerinde büyüledi

Güzelliğini annesinden almış! Bodrum sahillerinde büyüledi
Dev bankadan altın için tüm ezberleri bozacak tahmin: Fırsat bu fırsat

Dev bankadan altın için tüm ezberleri bozacak tahmin
Yeşilçam'ın efsane ikilisini ölüm ayırdı: Türkan Şoray acı haberi alınca fenalaştı

Efsane ikiliyi ölüm ayırdı: "Sultan" acı habere dayanamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip mezun oldu! Diplomasını bizzat kendi verdi

Erdoğan'ın torunu mezun oldu! Diplomasını bizzat kendi verdi
Mahmut Uslu ve Barış Göktürk, Yüksel Yıldırım ile birbirine girdi: Ağzını burnunu kırar, seni buraya gömerim

Birbirlerine girdiler: Ağzını burnunu kırar, seni buraya gömerim