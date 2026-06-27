Muslera'dan yıkım gibi hata! Ülkesi Dünya Kupası'ndan elendi, herkes aynı yorumu yaptı
Uruguay, İspanya'ya 1-0 mağlup olarak Dünya Kupası'na veda etti. Karşılaşmanın kaderini belirleyen hata Fernando Muslera'dan gelirken, tecrübeli kalecinin elinden kaçırdığı top sonrası "Sen bu hallere düşecek adam mıydın?" yorumları yapıldı.
- İspanya, Fernando Muslera'nın hatası sonucu bulduğu golle Uruguay'ı 1-0 yendi ve 2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nu lider tamamladı.
- Uruguay, 2 puanda kalarak turnuvaya veda etti.
- Muslera, Yeşil Burun Adaları maçında da iki büyük hata yapmıştı.
2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda İspanya ile Uruguay karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İspanya, Fernando Muslera'nın hatası sonrası bulduğu golle 1-0 kazandı ve grup aşamasını lider tamamladı. Uruguay ise 2 puanda kalarak turnuvaya veda etti.
MUSLERA'NIN HATASI PAHALIYA PATLADI
İspanya'ya galibiyeti getiren gol 42. dakikada Alex Baena'dan geldi. Baena'nın şutunda topu ellerinin arasından kaçıran Fernando Muslera, gole engel olamadı. Uruguay Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, hatalı golün ardından Muslera'yı ikinci yarının başında oyundan aldı.
DAHA ÖNCE DE HATA YAPMIŞTI
Muslera, Yeşil Burun Adaları ile oynanan maçta da yaptığı iki büyük hatayla dikkat çekmiş ve kalesinde goller görmüştü. İspanya karşısında yaptığı hata ise Uruguay'ın Dünya Kupası'na veda etmesinde kritik anlardan biri oldu.
"SEN BU HALLERE DÜŞECEK ADAM MIYDIN?"
Bir dönem performansıyla fırtınalar estiren Fernando Muslera'nın son maçlardaki görüntüsü futbolseverleri şaşırttı. Muslera'nın elinden kaçırdığı topun ardından sosyal medyada, "Sen bu hallere düşecek adam mıydın?" şeklinde yorumlar yapıldı.