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AK Parti'ye dönen Rasim Arı: Yakamızdaki al bayraklı rozette değişiklik yok

AK Parti'ye dönen Rasim Arı: Yakamızdaki al bayraklı rozette değişiklik yok Haber Videosunu İzle
AK Parti'ye dönen Rasim Arı: Yakamızdaki al bayraklı rozette değişiklik yok
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4 yıllık bir aranın ardından yeniden AK Parti saflarına katılan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kararının ardından ilk kez konuştu. Siyasi parti üyeliği dışında kendisinde hiçbir değişiklik olmadığını söyleyen Arı, "Siyasi parti üyeliği noktasında bir değişiklik var. Onun haricinde kimliğimizde, kişiliğimizde, giyimimizde, kuşamımızda, tavrımızda, tarzımızda, yakamızdaki al bayraklı rozette herhangi bir değişiklik yok." dedi.

  • İYİ Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti'ye geri döndü.
  • Arı, siyasi parti değişikliği dışında kimliğinde ve hizmet anlayışında değişiklik olmadığını söyledi.
  • Arı, kararına tepki gösteren vatandaşların gönlünü alacağını belirtti.

İYİ Parti'den istifa ederek, 2022'de istifa ettiği AK Parti'ye geri dönen, rozetini Cumhurbaşkanı  Erdoğan'ın taktığı Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, parti değişikliğinin ardından yaptığı ilk açıklamada, siyasi tercihinin kişiliğini ve hizmet anlayışını değiştirmediğini vurguladı.

"YAKAMIZDAKİ AL BAYRAKLI ROZETTE DEĞİŞİKLİK YOK"

Arı, "Siyasi parti üyeliği noktasında bir değişiklik var. Onun haricinde kimliğimizde, kişiliğimizde, giyimimizde, kuşamımızda, tavrımızda, tarzımızda, yakamızdaki al bayraklı rozette herhangi bir değişiklik yok" ifadelerini kullandı.

Nevşehir halkına duyduğu sevginin arttığını dile getiren Arı, "Bu şehrin insanlarına karşı sevgimizde daha fazla artış var. Çünkü her şeye rağmen bizi bağrına basan bir milletin ferdiyim ben. Bundan daha büyük mutluluk verici bir şey olmaz" dedi.

"SİTEM EDENLERİ ANLIYORUM, GÖNÜLLERİNİ DE ALIRIM"

Kararına tepki gösteren vatandaşlara da seslenen Arı, kırgınlıkları anlayışla karşıladığını belirterek, "Ufak tefek kızan, sitem eden, kırgınlık gösteren hemşehrilerim olabilir. Onları da anlayışla karşılıyorum, haklılardır. Ama ben onların gönlünü de alırım. Kimsenin gönlünü kırmamaya ant içerek çıkmıştım ben bu yola" diye konuştu.

"'BİZİM RASİM' AYNI RASİM"

Aynı anlayışla yoluna devam edeceğini söyleyen Arı, "Aynı yolculukta kimsenin gönlünü, kalbini kırmadan devam edeceğimden hiç kimsenin şüphesi ve endişesi olmasın. Sizin inandığınız, sizin güvendiğiniz ve 'Bizim Rasim' diye nitelendirdiğiniz Rasim, aynı Rasim" ifadelerini kullandı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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