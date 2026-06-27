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Kadir İnanır'ın cenaze programı değişti

Kadir İnanır'ın cenaze programı değişti
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Hayatını kaybederek tüm Türkiye'yi yasa boğan Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır'ın cenaze programında son dakika değişikliğine gidildi. Daha önce Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapılacağı duyurulan veda töreninin yeni adresi Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi olarak güncellendi. Usta sanatçı, pazar günü düzenlenecek törenlerin ardından toprağa verilecek.

  • Kadir İnanır'ın cenaze töreni 28 Haziran Pazar günü saat 13.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde yapılacak.
  • Kadir İnanır'ın cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınacak namazın ardından Ulus Mezarlığı'na defnedilecek.
  • Kadir İnanır, ileri evre akciğer kanseri ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle 28 Haziran'da saat 18.05'te hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın unutulmaz yüzü, Türk sinemasının usta aktörü Kadir İnanır'dan gelen acı haber, sanat dünyasını ve tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde entübe edilerek yoğun bakımda tedavi gören 77 yaşındaki İnanır, hayata gözlerini yumdu.

HARBİYE'DE ANILACAK, ULUS MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK

Vefatıyla milyonları derinden sarsan efsanevi oyuncu için düzenlenecek cenaze töreninin detayları belli oldu. Daha önce Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapılacağı duyurulan anma töreninin adresi güncellendi. Veda programına göre, usta sanatçı için ilk tören 28 Haziran Pazar günü saat 13.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilecek. Buradaki anma töreninin ardından Kadir İnanır'ın cenazesi, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirilecek. Kılınacak cenaze namazını müteakip usta aktör, Ulus Mezarlığı'nda dualarla son yolculuğuna uğurlanacak. Defin sonrası Akatlar Kültür Merkezi'nde taziyeler kabul edilecek.

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LEVENT İNANIR: ÇOK DİRENDİ, ÇOK YORULMUŞTU

Vefat haberinin ardından hastane önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kadir İnanır'ın yeğeni, oyuncu Levent İnanır, dayısının ne kadar sevildiğini bu süreçte bir kez daha anladıklarını ifade etti. Gözyaşlarına hakim olmakta zorlanan İnanır, şunları söyledi:

"Ona, tanıdığı tanımadığı herkes dua etti. Bu süreçte film çekmek için Diyarbakır'da, Bingöl'de bulundum. İnanın sokakta yürüyemedim. Onun bu kadar sevildiğini bilmiyordum."

Dayısının hastalıkla büyük bir mücadele verdiğini vurgulayan Levent İnanır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Canlı şahidiyim. Doktorlar da sağ olsun. Üst üste 8 yılda çok sıkıntılar yaşadı. Bu kadar dayanabildi. En son entübe sürecinden önce görüştük. Çok iyiydi ama direniyordu. Hatta espri yaptı ama çok yorulmuş, çok yıpranmıştı. Mekanı cennet olsun."

HASTANEDEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kadir İnanır'ın tedavi sürecini yürüten Acıbadem Fulya Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüsnü Görgen, sanatçının vefat nedenine ilişkin kamuoyunu bilgilendiren yazılı bir açıklama paylaştı. Tıbbi sürecin özetlendiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İleri evre akciğer kanseri ile mücadele eden Kadir İnanır, 13 Mayıs'tan itibaren kanserin yarattığı solunum sıkıntısı ve pnömoni nedeniyle hastanemizde tedavi görüyordu. Solunum yetmezliğinin derinleşmesi üzerine 14 Mayıs'ta yoğun bakıma alındı. Akut böbrek yetmezliği ve ileri evre akciğer kanserine bağlı solunum yetmezliği nedeniyle durumu ağır seyreden Kadir İnanır, bugün çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 18.05'te hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz."

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıFatih Erdem:

BİR BEYAZ OLUP ZENCİLERİ SAVUNMAK GİBİ, ZENGİN OLUP FAKİRLERE SAYGI DUYMAK GİBİ, GÜÇLÜ İKEN EZİLMİŞİN GARİBANIN HAKKINI SAVUNMAK GİBİ, DÜRÜST YİĞİT ADAM GİBİ ADAM OLABİLMEK KAVRAMLARIN BİR ARADA OLDUĞU KOCA YÜREKLİ BİR İNSANDI KADİR İNANIR, NUR İÇİNDE YATSIN ??

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Haber Yorumlarıhasan kaçan:

yıllar önce biz dizide oynamıştı, dizideki genç kadın oyuncuya taciz mesajları atmıştı. sözde kadını motive etmek istemiş diziye. aklımda öyle kalmış.

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Haber Yorumlarıtepkili vatandaş:

ünlüler ne kadar seviyorlar cenazeyi kokutmayı.

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Haber YorumlarıKardan Adam:

SANA NE?

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