Kerem Aktürkoğlu özür diledi: Hakkınızı helal edin

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin ardından Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşanan hayal kırıklığını dile getirirken, eleştirilerden ders çıkaracaklarını ifade etti.

"ELEŞTİRİLECEĞİZ VE DERS ÇIKARACAĞIZ"

Kerem Aktürkoğlu paylaşımında, "Nasıl başarılı olduğumuzda alkışlanıyorsak, başarısız olduğumuzda da eleştirileceğiz ve bundan kendimize ders çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

24 yıl sonra katıldıkları Dünya Kupası'nda beklentileri karşılayamadıklarını belirten milli futbolcu, "Büyük hayallerle gitmiştik Dünya Kupası'na. Daha iyisini yapmamız gerekiyordu ama olmadı. Kendi adıma ülkemizden, milletimizden bekledikleri sevinci yaşatamadığımız için özür diliyorum. Hakkınızı helal edin." dedi.