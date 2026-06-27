Galatasaray'da Torreira için son karar çıktı
Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Lucas Torreira için karar verildi. Sarı-kırmızılı yönetim ve teknik ekibin, Uruguaylı yıldızla en az bir sezon daha yola devam etmek istediği öne sürüldü.
Galatasaray'da adı son dönemde Güney Amerika kulüpleriyle anılan Lucas Torreira'nın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların, Uruguaylı orta saha oyuncusunu takımda tutma kararı aldığı iddia edildi.
TEKNİK EKİP DEVAM ETMEK İSTİYOR
Teknik ekibin, 30 yaşındaki futbolcunun en az bir sezon daha takımda kalmasını istediği öne sürüldü. Torreira'nın da Galatasaray'da mutlu olduğunu yakın çevresiyle paylaştığı iddia edildi.
ZAM PLANI MASADA
2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcudan yönetim ve Başkan Dursun Özbek'in de memnun olduğu belirtildi. Yönetimin, Torreira'nın yıllık garanti ücretinde iyileştirme yapmayı planladığı öne sürüldü.
KUPALARA DAMGA VURDU
2022-2023 sezonunda Galatasaray'a transfer olan Lucas Torreira, sarı-kırmızılı formayla 4 Süper Lig, 1 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Uruguaylı futbolcu ayrıca kariyerinin en golcü ve en skorer iki sezonunu Galatasaray'da geçirdi.