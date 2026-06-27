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Futbol: 2026 FIFA Dünya Kupası

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2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu üçüncü maçında Belçika, BC Place Stadı'nda Yeni Zelanda'yı 5-1 mağlup ederek grubu lider tamamladı ve son 32 turuna yükseldi. Trossard (2), de Bruyne, Lukaku ve Saelemaekers gollerle galibiyeti getirdi.

Stadyum: BC Place

Hakemler: Adham Makhadmeh, Mohammad Al Kalaf, Ahmad Al Roalle (Ürdün)

Yeni Zelanda : Crocombe, Payne (Dk. 64 Boxall), Surman, Bindon, Cacace (Dk. 79 de Vries), Bell (dk. 64 McCowatt), Stamenic, Singh (Dk. 46 Randall), Thomas (Dk. 46 Old), Henry Just, Wood

Belçika : Courtois, Castagne, Mechele, Theate, de Cuyper, Tielemans (Dk. 85 Raskin), Vanaken, Doku (Dk. 56 Fernandez-Pardo), de Bruyne (Dk. 72 Onana), Trossard (Dk. 72 Saelemaekers), de Ketelaere (Dk. 85 Lukaku)

Goller: Dk. 28 ve Dk. 50 Trossard, Dk. 66 de Bruyne, Dk. 86 Lukaku, Dk. 90+4 Saelemaekers ( Belçika ), Dk. 84 Just ( Yeni Zelanda )

Sarı kartlar: Dk. 46 Stamenic, Dk. 56 Just ( Yeni Zelanda )

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu 3. maçında Belçika, Yeni Zelanda'yı 5-1 mağlup ederek gruptan çıkmayı başardı.

BC Place Stadı'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan Belçika, 28. dakikada öne geçti. Soldan kazanılan korner atışında de Bruyne, uzak köşeye ortaladı. Savunmanın uzaklaştıramadığı meşin yuvarlağı iyi takip eden Trossard'ın yakın mesafeden vuruşunda top filelere gitti: 0-1

İlk yarı Belçika'nın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlanırken ikinci devre de Belçika'nın ataklarıyla başladı. 50. dakikada Trossard, bir kez daha sahneye çıktı. de Bruyne'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Trossard'ın vuruşunda meşin yuvarlak kendi takım arkadaşı Vanaken'e çarpıp yeniden bu futbolcuda kaldı. Trossard, yakın mesafeden sert vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

66. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu alan de Bruyne'nin uzaktan sert şutunda top filelere gitti: 0-3.

84. dakikada Yeni Zelanda farkı 2'ye indirdi. Soldan kullanılan korner atışında kaleci Courtouis'nın uzaklaştırmak istediği top Just'ta kaldı. Bu futbolcu, sert vuruşla topu ağlara yolladı: 1-3.

86. dakikada Lukaku sahneye çıktı. 1 dakika önce oyuna dahil olan golcü futbolcu, Raskin'in sağdan ortasında kafayla topu filelere gönderdi: 1-4.

Maçta son sözü Saelemaekers söyledi. 90+4. dakikada topla ceza sahasına giren Lukaku'nun pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Saelemaekers, meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 1-5.

Bu sonuçla puanını 5'e yükselten Belçika, grubu lider tamamlayarak son 32 turuna yükseldi. Yeni Zelanda ise 1 puanla son sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
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