5 gollü maça damga vuran an: Ne yapıyorsun Mbappe?

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu üçüncü ve son hafta maçında Fransa, Norveç'i 4-1 mağlup ederek grubunu lider tamamladı. Karşılaşmada Ousmane Dembele'nin hat-trick'i öne çıkarken, Kylian Mbappe'nin oyundan çıkarken yaptığı hareket de maçın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

KAPTANLIK BANDINI HAKEME VERDİ Mbappe, kenara gelirken kaptanlık pazubendini çıkardı ve maçın hakemine uzatarak bandın Aurelien Tchouameni'ye götürülmesini istedi. Fransız yıldızın bu hareketi yayın ekranlarına yansırken, futbolseverler kısa süreli şaşkınlık yaşadı. "MBAPPE NE YAPIYORSUN?" YORUMLARI Görüntülerin ardından sosyal medyada birçok kullanıcı, Mbappe'nin kaptanlık bandını hakeme vermesine şaşırdı. Futbolseverler o anlar için, "Mbappe ne yapıyorsun?" şeklinde yorumlar yaptı. Alper Kızıltepe Haberler.com Kylian Mbappe Dünya Kupası Norveç Fransa Spor