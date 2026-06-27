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5 gollü maça damga vuran an: Ne yapıyorsun Mbappe?

5 gollü maça damga vuran an: Ne yapıyorsun Mbappe?
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Fransa'nın Norveç'i 4-1 yendiği maçta Mbappe, oyundan çıkarken kaptanlık bandını Tchouameni'ye ulaştırması için maçın hakemine verdi. Fransız yıldızın bu hareketi "Mbappe ne yapıyorsun?" yorumlarına neden oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu üçüncü ve son hafta maçında Fransa, Norveç'i 4-1 mağlup ederek grubunu lider tamamladı. Karşılaşmada Ousmane Dembele'nin hat-trick'i öne çıkarken, Kylian Mbappe'nin oyundan çıkarken yaptığı hareket de maçın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

KAPTANLIK BANDINI HAKEME VERDİ

Mbappe, kenara gelirken kaptanlık pazubendini çıkardı ve maçın hakemine uzatarak bandın Aurelien Tchouameni'ye götürülmesini istedi. Fransız yıldızın bu hareketi yayın ekranlarına yansırken, futbolseverler kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

"MBAPPE NE YAPIYORSUN?" YORUMLARI

Görüntülerin ardından sosyal medyada birçok kullanıcı, Mbappe'nin kaptanlık bandını hakeme vermesine şaşırdı. Futbolseverler o anlar için, "Mbappe ne yapıyorsun?" şeklinde yorumlar yaptı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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