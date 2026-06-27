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İtalya'da Aile ve Fırsat Eşitliği Bakanı Roccella'nın eşi gölde kayboldu

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İtalya Aile ve Fırsat Eşitliği Bakanı Eugenia Roccella'nın eşi Luigi Cavallari, Vico Gölü'nde tekne turu sırasında suya girdikten sonra kayboldu. Dalgıç ve helikopter destekli arama çalışmaları sürüyor.

İtalya'da Aile ve Fırsat Eşitliği Bakanı Eugenia Roccella'nın eşi Luigi Cavallari'nin gölde kaybolmasının ardından arama kurtarma çalışması başlatıldığı bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, Viterbo kenti yakınlarındaki Vico Gölü'nde Bakan Roccella ile tekne turuna çıkan Cavallari'nin, göle girdikten sonra kaybolduğu belirtildi.

Cavallari'nin göle düştüğü mü yoksa yüzmek amacıyla kendi isteğiyle mi suya girdiğinin henüz belirlenemediği, suya girdikten sonra ise bir daha su yüzeyine çıkmadığı ifade edildi.

Pescara'daki Gabriele d'Annunzio Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde profesör olan Cavallari'yi bulmak için Vico Gölü'ne dalgıçlardan oluşan arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi.

Cavallari'yi arama çalışmalarına, İtalyan jandarmasına ait bir helikopterin havadan gölün üzerinde tur atarak destek verdiği aktarıldı.

Basında yer alan diğer haberlerde, Vico Gölü'nün özellikle hafta sonları serinlemek isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği ancak göl sularının tehlikeli olduğu vurgulandı.

Volkanik kökenli bir göl olan Vico'da daha önce de girdap, boğulma ve yüzücülerin akıntılara kapılması gibi birçok olay yaşandığı ifade edilerek, son 15 yılda 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
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