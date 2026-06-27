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1 kilo altın çöpe gitti! Didik didik her yerde arıyorlar

1 kilo altın çöpe gitti! Didik didik her yerde arıyorlar
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Bursa'da satın almak istediği ev için satıcıyla anlaşan Sedair Kurnaz, ödeme yapmak üzere yıllardır biriktirdiği yaklaşık 1 kilogram altını almaya gittiğinde büyük şok yaşadı. İddiaya göre altınların bulunduğu poşet, eşi tarafından temizlik sırasında çöp sanılarak konteynere atılırken, kayıp altınları bulmak için polis, belediye ekipleri ve mahalleli seferber oldu.

  • Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Sedair Kurnaz, ev almak için biriktirdiği yaklaşık 1 kilogram altını (6,5 milyon TL) siyah poşette sakladı.
  • Kurnaz'ın eşi, temizlik sırasında poşeti çöp sanarak evin önündeki çöp konteynerine attı.
  • Altınların bulunması için polis, belediye ekipleri ve mahalle sakinleri arama çalışması yürütüyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Esenevler Mahallesi'nde iddiaya göre; Sedair Kurnaz, Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde satın almak istediği ev için biriktirdiği yaklaşık 1 kilogram altını (Yaklaşık 6,5 milyon TL), hırsızlık riskine karşı evindeki bir elbisenin içine sararak siyah bir poşette sakladı.

EV SAHİBİYLE ANLAŞTI AMA BİRİKİMİNİ BULAMADI

Ev sahibiyle fiyat konusunda anlaşan Kurnaz, ödeme yapmak için altınların bulunduğu poşeti almak istediğinde yerinde olmadığını fark etti. Eşine durumu sorması üzerine acı gerçekle karşılaştı. İddiaya göre Kurnaz'ın eşi, ev temizliği yaptığı sırada içinde altınların bulunduğu siyah poşeti çöp zannederek evin önündeki çöp konteynerine attı.

HER YERDE DİDİK DİDİK ARANDI

Durumu öğrenen Sedair Kurnaz, mahalledeki çöp konteynerlerini tek tek karıştırırken, belediye temizlik ekiplerine ve polis ekiplerine de bilgi verdi. Bölgede güvenlik kameralarının incelenmesi için çalışma başlatılırken, mahalle sakinleri de kayıp altınların bulunması için aramalara destek verdi.

"BULANLARIN BİZE ULAŞTIRMASINI RİCA EDİYORUZ"

Yaşadığı talihsiz olayı anlatan Sedair Kurnaz, "Akçalar Mahallesi'nde bir ev almıştım. Fiyatta anlaştık. Yaklaşık 1 kilogram altını poşetin içine koyup saklamıştım. Eşim de temizlik yaparken poşeti çöp sanıp dışarı atmış. Çöpçüler mi aldı, çöpleri karıştıran biri mi aldı bilmiyoruz. Polis ve temizlik işleri müdürlüğüne bilgi verdik. Bölgedeki güvenlik kameraları incelenecek. Altınları bulan ya da gören varsa bize ulaştırmasını rica ediyoruz" dedi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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