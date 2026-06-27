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Büyükçekmece'de yola atlayan alkollü olduğu ileri sürülen kadın trafiği birbirine kattı

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İstanbul Büyükçekmece'de alkollü olduğu iddia edilen bir kadın, sabah saatlerinde E-5 kara yolunda araçların önüne atlayarak sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken, polis ekipleri kadını yoldan çıkardı.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde, alkollü olduğu ileri sürülen kadın, sabah saatlerinde araçların önüne atladı, sürücülere zor anlar yaşattı. Yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde E-5 kara yolu Büyükçekmece mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, alkollü kadın, sabah saatlerinde yola atlayarak araçları ve kendi güvenliğini tehlikeye attı. Yaşanan anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kadının, araçları durdurması sürücülerle konuşması yer aldı. Edinilen bilgilere göre ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kadını yoldan çıkardı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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