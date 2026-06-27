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Şemdinli'de 2 kişinin yaralandığı silahlı- sopalı kavga kamerada

Şemdinli'de 2 kişinin yaralandığı silahlı- sopalı kavga kamerada
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Çevre Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, bir kişinin elindeki tabancayla rastgele ateş açtığı görüldü. Olay sırasında bir kadının da yaşadığı panik nedeniyle baygınlık geçirdiği belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ederken, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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