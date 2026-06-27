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Final gibi eşleşmeler var! İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan ülkeler

Final gibi eşleşmeler var! İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan ülkeler
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turuna yükselmeyi garantileyen 28 takım belli oldu. Brezilya-Japonya, Hollanda-Fas, ABD-Bosna Hersek ve Arjantin-Yeşil Burun Adaları gibi ilk eleme turu eşleşmeleri de kesinleşti.

  • 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turuna yükselen takım sayısı 28'e ulaştı.
  • Son 32'ye kalan takımlar arasında ABD, Meksika, Almanya, Arjantin, Brezilya, Fransa, İngiltere, İspanya, Hollanda ve Portekiz yer alıyor.
  • Son 32 turundaki ilk eşleşmelerden bazıları Brezilya-Japonya, Hollanda-Fas, ABD-Bosna Hersek, Fransa-İsveç ve Almanya-Paraguay olarak belirlendi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasında sona yaklaşılırken son 32 turuna yükselmeyi garantileyen takım sayısı 28'e ulaştı.

ABD, Meksika, Almanya, Arjantin, Brezilya, Fransa, İngiltere, İspanya, Hollanda ve Portekiz'in de aralarında bulunduğu 28 ülke adını eleme turuna yazdırdı.

SON 32'YE KALAN 28 TAKIM

ABD, Meksika, Almanya, Arjantin, Norveç, Fransa, Kolombiya, Kanada, İsviçre, Brezilya, Fas, Güney Afrika, Bosna Hersek, Ekvador, Fildişi Sahili, Hollanda, İngiltere, Japonya, İsveç, Avustralya, Yeşil Burun Adaları, Portekiz, Paraguay, Mısır, Gana, İspanya, Senegal ve Belçika son 32 turunu garantiledi.

İLK EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

Grup maçlarının ardından son 32 turundaki ilk eşleşmeler de netleşti.

  • Brezilya - Japonya
  • Hollanda - Fas
  • ABD - Bosna Hersek
  • Güney Afrika - Kanada
  • Fransa - İsveç
  • Fildişi Sahili - Norveç
  • Almanya - Paraguay
  • Arjantin - Yeşil Burun Adaları

GÖZLER KALAN MAÇLARDA

Grup aşamasında oynanacak son karşılaşmaların ardından kalan eşleşmeler de netlik kazanacak. Takımlar, Dünya Kupası'nda çeyrek final yolunda kritik mücadelelere çıkacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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