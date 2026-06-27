Paris'te aşırı sıcakların etkili olduğu dün 109 kişi hayatını kaybetti

Fransa'nın başkenti Paris'te aşırı sıcakların etkili olduğu dün 109 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

AŞIRI SICAKLAR 109 KİŞİYİ HAYATTAN KOPARDI

Fransa'da günlerdir etkisini sürdüren sıcak havalar, vatandaşların sağlığını da etkiliyor. Kamu yayıncısı Franceinfo'nun acil sağlık hizmeti veren kurumun verilerini aktardığı haberine göre, Paris'te dün aşırı sıcaklardan etkilendiği değerlendirilen 109 kişi yaşamını yitirdi.

30 KİŞİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Bu sayı yalnızca ev ve kamusal alanda hayatını kaybedenleri kapsarken, huzurevi ve hastanelerdeki ölümler bu sayıya eklenmedi. Yılın aynı döneminde normal bir günde Paris'te ortalama 7 kişi hayatını kaybediyor.

Dün ayrıca Paris'te 30 kişi kalp krizi geçirirken, yüksek sıcaklığa bağlı hipertermi geçiren bir hastanın ateşi 43,7 derece olarak kayda geçti.

55 KİŞİ BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ

Fransa Spor Bakanı Marina Ferrari, konuk olduğu kamu yayıncısı Franceinfo'da, aşırı sıcakların başlangıcından bu yana ülke genelinde 55 kişinin suda boğularak yaşamını yitirdiğini belirtti. Ferrari, vatandaşlardan yüzerken son derece dikkatli olmalarını istedi.

KLİMA VE VANTİLATÖRLER YOK SATIYOR

37 ilde kırmızı alarm verilen Fransa'da etkisini sürdüren ve rekor seviyelere ulaşan aşırı sıcaklar, vantilatör ve klimalara talebi arttırdı.

Mağazalarda stoklar tükenirken, soğutucu bulmak imkansız hale geldi. Indre-et-Loire ilindeki Chambray-les-Tours'ta vantilatör ve klima alabilmek için sıraya giren kalabalık, mağazanın açılmasıyla içeri hücum ederek birlikte birbiriyle yarıştı.

Farklı alışveriş merkezlerindeki mağazalarda da vantilatör ve klima için itiş kakış yaşandı. Soğutucu cihazlar saniyeler içinde tükendi.

HASTANELERDE ACİL DURUM İLANI

Başkent Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesindeki hastanelerde "acil durum planı"nın devreye sokuldu Yetkililer evde hayatını kaybedenlerden endişe duyarken, bazı kent sakinleri sıcaktan korunmak için pencerelerini alüminyum folyoyla kapladı.

TÜM İZİNLİ PERSONEL GÖREVE ÇAĞIRILACAK

Fransa'da olağanüstü durumlarda sağlık kurumlarında devreye sokulan "beyaz plan", izinli personelin göreve çağrılması, yatak kapasitesinin artırılması, acil olmayan ameliyatların ertelenmesi gibi adımları kapsıyor. Söz konusu acil durum planı kapsamında hastaneler bünyesinde kriz birimi de aktif hale getiriliyor.

ALMANYA'DA DA HAYAT DURMA NOKTASINDA

Öte yandan; sıcak hava dalgası Almanya'da da etkisini artırdı. Ülke son yılların en sıcak günlerinden birini yaşıyor. Alman Meteoroloji Servisi (DWD), özellikle ülkenin batı ve güneybatı kesimlerinde hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aştığını, bazı yerlerde ise 42 dereceye ulaştığını bildirdi.