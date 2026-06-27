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Yüksel Yıldırım olay kavgayı doğruladı: Sen kimsin ya, haddini bil

Yüksel Yıldırım olay kavgayı doğruladı: Sen kimsin ya, haddini bil
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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Kulüpler Birliği toplantısında Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk ile yaşadığı iddia edilen tartışmayı doğruladı. Yıldırım, "Sen konuşma, sus." sözleri üzerine "Sen kimsin böyle ya, haddini bil!" diyerek tepki gösterdiğini öne sürerken, Fenerbahçe düşmanı olmadığını da vurguladı.

  • Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Kulüpler Birliği toplantısında Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk ile tartıştığını doğruladı.
  • Yıldırım, Barış Göktürk'ün kendisine 'Sen konuşma, sus, dinle.' dediğini iddia etti.
  • Tartışma, büyük kulüplerin devlet destekleri ve gayrimenkul projeleriyle ilgili değerlendirmeler sonrası çıktı.

Kulüpler Birliği toplantısında Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk ile tartıştığı öne sürülen Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, TGRT'ye konuştu. Yıldırım, toplantıda yaşananların perde arkasını anlatarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

"FENERBAHÇE DÜŞMANI GİBİ GÖSTERİLDİM"

Toplantıda kulüplerin gelir kaynaklarıyla ilgili konuştuğunu belirten Yüksel Yıldırım, sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade etti. Yıldırım, "Bir anda Türkiye'de Fenerbahçe düşmanı olarak gösterilmeye başlandım. Halbuki arkadaşlarımın çoğu Fenerbahçeli. Fenerbahçelilerle çok iyi ilişkilerim var, asla böyle bir şeyim olmaz." dedi.

"SEN KONUŞMA, SUS" İDDİASI

Yıldırım, Barış Göktürk'ün kendisine "Sen konuşma, sus, dinle." dediğini öne sürerek buna sert tepki verdiğini söyledi. Samsunspor Başkanı, "Ben de 'Sen kimsin böyle ya, haddini bil! Benimle böyle konuşamazsın. Ben başkanım, Samsunspor'un sahibiyim. O beyefendi seçimle geldi, belki 6 ay sonra gidecek.' dedim." ifadelerini kullandı.

TARTIŞMANIN NEDENİ

Yıldırım, toplantıda büyük kulüplerin devlet destekleri ve gayrimenkul projeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunduğunu, yaşanan tartışmanın da bu sözlerin ardından çıktığını dile getirdi.

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDragoz:

futbol dünyasında bu tipler bir türlü bitmiyor biri gidiyor hemen bi tane daha çıkıyor şişmdi de bu muhterem var her şeye maydonoz ve sürekli tartışma ortamı

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