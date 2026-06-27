Yüksel Yıldırım olay kavgayı doğruladı: Sen kimsin ya, haddini bil

Kulüpler Birliği toplantısında Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk ile tartıştığı öne sürülen Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, TGRT'ye konuştu. Yıldırım, toplantıda yaşananların perde arkasını anlatarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

"FENERBAHÇE DÜŞMANI GİBİ GÖSTERİLDİM"

Toplantıda kulüplerin gelir kaynaklarıyla ilgili konuştuğunu belirten Yüksel Yıldırım, sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade etti. Yıldırım, "Bir anda Türkiye'de Fenerbahçe düşmanı olarak gösterilmeye başlandım. Halbuki arkadaşlarımın çoğu Fenerbahçeli. Fenerbahçelilerle çok iyi ilişkilerim var, asla böyle bir şeyim olmaz." dedi.

"SEN KONUŞMA, SUS" İDDİASI

Yıldırım, Barış Göktürk'ün kendisine "Sen konuşma, sus, dinle." dediğini öne sürerek buna sert tepki verdiğini söyledi. Samsunspor Başkanı, "Ben de 'Sen kimsin böyle ya, haddini bil! Benimle böyle konuşamazsın. Ben başkanım, Samsunspor'un sahibiyim. O beyefendi seçimle geldi, belki 6 ay sonra gidecek.' dedim." ifadelerini kullandı.

TARTIŞMANIN NEDENİ

Yıldırım, toplantıda büyük kulüplerin devlet destekleri ve gayrimenkul projeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunduğunu, yaşanan tartışmanın da bu sözlerin ardından çıktığını dile getirdi.

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