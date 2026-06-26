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Şanlıurfa'da anız yaktığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da anız yaktığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaklaşık 300 dönümlük arpa anızını yaktığı belirlenen M.D., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde anız yaktığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakoyun Mahallesi'nde devriye sırasında bir tarlada anız yakıldığını tespit etti.

Ekipler, yapılan incelemede M.D'nin yaklaşık 300 dönümlük arpa anızını yaktığını belirledi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli M.D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı
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