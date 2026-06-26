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Dembele Norveç'i 33 dakikada tek başına yıktı

Dembele Norveç'i 33 dakikada tek başına yıktı
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FIFA 2026 Dünya Kupası I Grubu üçüncü ve son hafta maçında Fransa, Norveç'i Ousmane Dembele'nin 33 dakikada attığı 3 golle 4-1 yendi. Fransa, 9 puanla grubunu birinci, Norveç ise 6 puanla ikinci bitirdi.

FIFA 2026 Dünya Kupası I Grubu üçüncü ve son hafta maçında Norveç ile Fransa karşı karşıya geldi. Boston'da oynanan mücadeleyi Fransa, 4-1 kazandı.

DEMBELE COŞTU, FRANSA KAZANDI

Maça hızlı başlayan Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 7, 20 ve 33. dakikada 29 yaşındaki yıldızı Ousmane Dembele ile 90+4'te Desire Doue kaydetti. Norveç'in tek golü 21. dakikada Thelo Aasgaard ile geldi. Norveç'te 59. dakikada penaltıda topun başına geçen Larsen'in şutunu kaleci Maignan kurtardı.

İKİ TAKIM DA ÜST TURDA

Bu sonuçla birlikte tüm maçlarını kazanan ve 3'te 3 yapan Fransa, grubunu 9 puanla lider bitirdi. Norveç ise 6 puanla ikinci sırada yer aldı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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