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İki torunuyla birlikte traktörün altında kalan dedeyi itfaiye ekipleri kurtardı; o anlar kamerada

İki torunuyla birlikte traktörün altında kalan dedeyi itfaiye ekipleri kurtardı; o anlar kamerada
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, torunlarıyla birlikte devrilen traktörün altında kalan 71 yaşındaki Kasım T. ağır yaralandı. Çocuklar yakınları tarafından kurtarılırken, dede itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, torunları Hamza T. (6) ve Talha T. (10) ile birlikte devrilen traktörün altında kalan Kasım T. (71), ağır yaralandı. Çocuklar yakınları tarafından traktörün altından çıkarılırken, Kasım T. ise itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki ceviz bahçesinde meydana geldi. Kasım T. yönetimindeki 43 ET 167 plakalı traktör, iddiaya göre gazının takılı kalması sonucu kontrolden çıkarak su kuyusu için açılan çukura düşüp, ters döndü. Kasım T. ile torunları Hamza T. ve ağabeyi Talha T. traktörün altında kaldı. Çocuklar, yakınları tarafından kurtarılırken, dedeyi traktörün altından çıkaramayan aile fertleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri traktörü kaldırarak ağır yaralanan Kasım T.'yi sıkıştığı yerden kurtardı. O anlar anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ağır yaralı Kasım T. ile iki torunu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Kasım T.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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