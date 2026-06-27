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Fatih Terim'den Milli Takım'a olay mesaj: Çalışmayana şans 'merhaba' demez

Fatih Terim'den Milli Takım'a olay mesaj: Çalışmayana şans 'merhaba' demez
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Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden A Milli Takım hakkında konuşan Fatih Terim, yaşanan hayal kırıklığının geride bırakılması gerektiğini söyledi. Tecrübeli teknik adam, "Şans, çalışana yardım eder. Çalışmayana 'merhaba' demez." sözleriyle dikkat çekti.

Fatih Terim, kendi YouTube kanalında A Milli Futbol Takımı'nın ABD galibiyetini ve Dünya Kupası'na veda etmesini değerlendirdi.

"TURNUVA BİTTİ, HAYAT DEVAM EDİYOR"

Terim, yaşanan hayal kırıklığının ardından gözlerin UEFA Uluslar Ligi'ne çevrilmesi gerektiğini belirterek, "Bu turnuva bitti, şimdi Uluslar Ligi başlıyor. En kısa sürede herkes bu sürecin fiziksel, ruhsal ve zihinsel tedavisini yapmalı. Hayat devam ediyor." dedi.

"BİZDE KAYIPLAR ÇOK AĞIR YAŞANIYOR"

Türk futbolunda mağlubiyetlerin etkisinin çok daha büyük hissedildiğini söyleyen deneyimli teknik adam, "Bizde kayıplar çok ağır darbeler verir. Bu durum oyuncular üzerinde baskı ve kaybetme korkusu oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMAYANA ŞANS MERHABA DEMEZ"

Fatih Terim, sözlerini, "Şans, iyi bir planın geriye kalanıdır. Şans, çalışana yardım eder. Aksi halde size 'merhaba' falan demez." ifadeleriyle tamamladı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSalih Ekiciler:

Sakın milli takımın başına geleyim deme ..

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