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Denizden büyü malzemeleri çıkardı, tehdit edildi

Denizden büyü malzemeleri çıkardı, tehdit edildi
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Antalyalı dalgıç Hüseyin Fırat, dalışlarında bulduğu büyü malzemelerini sosyal medyada paylaşınca büyücüler tarafından tehdit edildi. Fırat, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

ANTALYALI dalgıç Hüseyin Fırat, dalışlarında bulduğu büyü malzemelerini denizden çıkarıp sanal medyada paylaşınca, büyü yaptığı öne sürülen kişiler tarafından tehdit edildiğini belirterek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Antalya'da dalış yapan ve çektiği videoları 'Su altında hayat var' isimli sanal medya hesabından paylaşan dalgıç Hüseyin Fırat, paylaşımının ardından kendisini tehdit edenlerden biri hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

VESİKALIK BÜYÜ

Hüseyin Fırat, yaklaşık 1 ay kadar önce Yalım Park'ın olduğu bölgeden yaptığı bir dalışta, falezlerin altında kıyıya yakın konumda büyü malzemesi bulduğunu belirterek, "Uzaktan ben bu eşyayı gördüğüm zaman bir sigara paketi zannettim. Fakat dalışımı gerçekleştirip eşyayı aldığım zaman üzerinde bir vesikalık fotoğraf, Arapça yazılı kağıtlar ve bantla sarılmış olduğunu fark ettim. Sonra anladım ki bu bir büyü malzemesiydi. Ardından bu malzemeyi eve getirdim, açtık eşimle beraber ve bunu sosyal medyada yayınladık. Kim olduğunu bilmediğimiz bir vatandaşın vesikalık fotoğrafı vardı. Bu fotoğrafın net olduğu yerleri bulanıklaştırmak zorunda kaldık. Çünkü o kişiyi rahatsız edecek bir paylaşım yapmak da istemedik" dedi.

BÜYÜCÜLER TEHDİT ETTİ

Bu paylaşım sonrasında 'büyü yapan kişiler' tarafından sanal medya üzerinden tehdit edildiklerini kaydeden Hüseyin Fırat, "Bu insanları rahatsız etti aynı zamanda. Sosyal medyada bazı hesaplar bizi tehdit etti, bize hakaretler etti ve bize karşı büyü yapmakla tehdit ettiler. Bu hesapların profilleri açık olduğu için girip, inceledik. Bunlar 'metafizik' ve 'büyü' gibi kavramlarla ilgilenen kişiler ve belli ki buradan ekmek yiyen kişiler. Bunlarla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Sürecin takipçisi olacağız. Ayrıca savcılık kanalıyla gerçek kimliklerini de tespit ettiğimiz zaman tazminat davası da açacağız" diye konuştu.

EN ÇOK KİLİTLİ BÜYÜLER ÇIKIYOR

Dalışlarında büyü olaylarıyla çok karşılaştıklarını da anlatan Fırat, "Buna belki inanmayacaksınız ama o kadar çok büyü malzemesi çıkartıyoruz ki yani istisnasız her dalışta bir-iki büyü malzemesine denk geliyoruz. Bunlardan en yaygın olanları asma kilitler. Biz ilk başlarda bunları neden bu kadar çok bulduğumuzu anlayamıyorduk. Sonradan takipçilerimiz bize söyledi. Bunlar kısmet açma, kısmet kapama büyüleri amacıyla kullanılıyormuş ve ben her dalışımda 4-5 tane asma kilide denk geliyorum" dedi.

İLERİ SEVİYE BÜYÜLER

Bu dalışlarda daha ileri seviye büyülerle de karşılaştıklarını söyleyen Fırat, "Vesikalık fotoğraflı büyülere denk geldik. Tablet büyülere denk geldik. Arapça yazılı kağıtların olduğu, cam şişelerin içine konulup atıldığı büyülere denk geldik. Büyülerle ilgili özellikle şu dikkatimizi çekti. İleri seviye büyüler genelde akan tatlı su şelalelerinin denizle birleştiği yerde çıkıyor. Muhtemelen bu arkadaşlar bunu tatlı suya atıyor, su da bunu denize getiriyor. Biz bunları şelale altlarında daha sık buluyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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