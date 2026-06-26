Haberler

CHP'den Ak Parti'ye Geçen Keşan Belediye Başkanı Özcan'a Tepki Lokması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP'den seçilen Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ın AK Parti'ye geçmesine tepki gösteren CHP Keşan İlçe Başkanlığı, ilçe meydanında lokma dağıttı. İlçe Başkanı Anıl Çakır, 'İhanetçilerin partide yeri yok, bu bir kurtuluştur' dedi.

Haber: Engin YILDIZ

(EDİRNE) - CHP Keşan İlçe Başkanlığı, partiden istifa ederek Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ın AK Parti'ye geçmesine tepki için lokma dağıttı.

CHP'den seçilen ve dün AK Parti'ye katılan Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a tepki için CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır tarafından ilçe meydanında lokma dağıtıldı.

Çakır, "Hiç kimse üzülmesin, bunu kayıp olarak görmesin. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ihanetçilerin, hainlerin yeri yok. Cumhuriyet Halk Partisi için kurtuluş yaşanmıştır. O kurtuluş hayrına lokma dağıtıyoruz" dedi.

Lokma dağıtımına CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, CHP İl Başkanı Yücel Balkanlı ve ilçe belediye başkanları da katıldı.

Kaynak: ANKA
Kadir İnanır hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın dev çınarı devrildi! Kadir İnanır hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe idmanında Guendouzi kavgası! Herkes onu kendi takımında istedi

Fenerbahçe antrenmanında kavga! Nedeni Guendouzi

Aziz Yıldırım'dan Dortmund'a rest

İsmail Kartal raporu verince saniyesinde resti çekti
Tarih yazdıkları maçın ardından dilinde Fenerbahçe var! Valencia'dan sarı-lacivertlilere mesaj

Tarih yazdıkları maçın ardından dilinde Fenerbahçe var
3 kardeşe acı veda! Cenazede tüm şehir yasa boğuldu

3 kardeşe acı veda! Cenazede tüm şehir yasa boğuldu
ABD'li futbolcu Trusty, Türkiye yenilgisini hazmedemedi

3-2'lik Türkiye yenilgisini hazmedemedi!
Çırağının makatına kompresör tutan kalfaya en ağır ceza istendi

Çırağının makatına kompresör tutan ustaya en ağır ceza
Karasu sahilinde alkol denetimi! Görüntüler kullanıcıları ikiye böldü

Karasu sahilinde kaydedilen görüntü kullanıcıları ikiye böldü