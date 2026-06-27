Uçak hazır, anlaşma tamam gibi! Fenerbahçe'den Greenwood bombası

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi golcü transferi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Alexander Sörloth ve Serhou Guirassy transferlerinde istediği sonucu alamayan sarı-lacivertliler, rotasını Marsilya forması giyen Mason Greenwood'a çevirdi.

TEKLİFİ KABUL ETTİ

İddialara göre kanat, forvet arkası ve santrfor bölgelerinde görev yapabilen Mason Greenwood, Fenerbahçe'nin sunduğu projeye olumlu yaklaştı. İngiliz futbolcunun sarı-lacivertli kulübün teklifini kabul ettiği ve Türkiye'de forma giymek istediği öne sürüldü.

MARSİLYA İNDİRİME HAZIRLANIYOR

Greenwood'un transfere sıcak bakmasının ardından Marsilya'nın da talep ettiği bonservis bedelinde indirime gitmeye hazırlandığı iddia edildi. Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki günlerde Fransız kulübüyle resmi temaslarını hızlandırması bekleniyor.

HEDEF KAMPA YETİŞTİRMEK

Sarı-lacivertli yönetimin, yeni transferleri sezon öncesi hazırlık kampına yetiştirerek uyum sürecini en kısa sürede tamamlamayı hedeflediği belirtildi.