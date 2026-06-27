A Milli Futbol Takımı, yurda döndü! Hacıosmanoğlu'nun yüz ifadesi dikkat çekti

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan A Milli Futbol Takımı, Türkiye'ye döndü.

AY-YILDIZLILAR İSTANBUL'DA

D Grubu'nda oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 galibiyet elde ederek son sırada kalan milliler, turnuva sürecini tamamlayarak özel bir uçakla İstanbul Havalimanı Genel Havacılık terminaline iniş gerçekleştirdi. Bazı futbolcular teknik heyetten izin alarak yurda dönüş yapan kafilede yer almadı.

HACIOSMANOĞLU OLDUKÇA ÜZGÜN

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da heyetle birlikte İstanbul'a geldi. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun üzgün hali dikkatlerden kaçmadı.