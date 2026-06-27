Haberler

Afganistan'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Afganistan'da 6,1 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afganistan'ın kuzeybatısında yer alan Jurm bölgesi merkezli 6,1 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Yerin 208,3 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı Pakistan ve Hindistan'da da hissedildi. Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.

Afganistan’da şiddetli bir deprem meydana geldi.

6,1 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, ülkenin kuzeybatısındaki Jurm bölgesinin 43 kilometre güneyi olduğunu açıkladı. Açıklamada, 6,1 büyüklüğündeki depremin 208,3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

KOMŞU ÜLKELERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem, Pakistan ve Hindistan'ın kuzeybatı bölgelerinde paniğe yol açtı. Bölge sakinleri, binaların içinde ve açık alanlarda aniden oluşan sarsıntıyla birlikte kısa süreli korku yaşadı.

CAN KAYBI HENÜZ BELLİ DEĞİL

 Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.

Kaynak: Haberler.com
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP'den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak

Kulisleri karıştıran sözler: 86 vekil ile 74 başkan bize katılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzmandan ezber bozan açıklama: Ekmek düşmanınız değil

Ekmek ile ilgili uzmanından ezber bozan çıkış
Dünya bu cesareti konuşuyor! Boz ayı ile burun buruna gelen kadını, akıllıca hamlesi hayatta tuttu

Boz ayı ile burun buruna gelen kadını, akıllıca hamlesi hayatta tuttu
İstanbul'da eşcinseller için parti düzenleyeceğini açıklayan bar kapatıldı

Skandal partiye izin verilmedi! İstanbul'da o bar kapatıldı
Dost sandığı İHA'nın saldırısında can verdi

Dost sanmakla büyük hata yaptı! Son anları kamerada
Uçak hazır, anlaşma tamam gibi! Fenerbahçe'den Greenwood bombası

Uçak hazır, anlaşma tamam gibi! Fenerbahçe'den bir bomba daha
AK Parti'de toplu rozet töreni! İzmir'de 370 kişi aynı anda partiye katıldı

AK Parti'den CHP'nin kalesinde gövde gösterisi
Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama

Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama