Afganistan'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Afganistan’da şiddetli bir deprem meydana geldi.

6,1 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, ülkenin kuzeybatısındaki Jurm bölgesinin 43 kilometre güneyi olduğunu açıkladı. Açıklamada, 6,1 büyüklüğündeki depremin 208,3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

KOMŞU ÜLKELERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem, Pakistan ve Hindistan'ın kuzeybatı bölgelerinde paniğe yol açtı. Bölge sakinleri, binaların içinde ve açık alanlarda aniden oluşan sarsıntıyla birlikte kısa süreli korku yaşadı.

CAN KAYBI HENÜZ BELLİ DEĞİL

Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.

Kaynak: Haberler.com