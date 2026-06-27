"NATO Zirvesi" operasyonlarında tutuklu sayısı 178'e yükseldi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, NATO Zirvesi öncesinde terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 225 şüpheliden 7’si kolluk ifadelerinin, 6’sı da savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken toplamda 178 kişi tutuklandı, 34 kişiye de ev hapsi verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, NATO Zirvesi öncesinde terör örgütlerinin ülke genelinde eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen 241 şüpheliden 225'i gözaltına alındı.
TUTUKLU SAYISI 178’E YÜKSELDİ
Gözaltına alınan şüphelilerden 212'si "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilirken, 6'sı başsavcılıkça serbest bırakıldı.
Sulh ceza hakimliğince yapılan sorgu işleminin ardından 178 şüpheli tutuklandı, 34'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.
NATO Zirvesi öncesi gözaltına alınan 225 kişiden dün 103’ü tutuklanmış, 26 kişi ev hapsi koşuluyla, 6 kişi ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.