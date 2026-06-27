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Lincoln Henrique Türkiye'ye geri dönüyor! Bursaspor transferi bitirdi

Lincoln Henrique Türkiye'ye geri dönüyor! Bursaspor transferi bitirdi
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Bursaspor'un, daha önce Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe'de forma giyen Lincoln Henrique'nin transferi için Alverca ile 2 milyon euro bonservis karşılığında anlaşma sağladığı iddia edildi. Brezilyalı futbolcunun kısa süre içinde Türkiye'ye gelerek 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Bursaspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında dikkat çeken bir hamle yaptı. Yeşil-beyazlıların, daha önce Süper Lig'de Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formaları giyen Lincoln Henrique'nin transferi için Portekiz temsilcisi Alverca ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

2 MİLYON EURO BONSERVİS

Record'un haberine göre Bursaspor, 27 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için Alverca'ya 2 milyon euro bonservis ödeyecek. Anlaşma kapsamında yeşil-beyazlı kulübün oyuncunun haklarının yüzde 70'ini alacağı öne sürüldü.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Lincoln Henrique'nin kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelerek Bursaspor ile 2+1 yıllık sözleşmeye imza atmasının beklendiği belirtildi.

SEZONU 8 GOLE KATKIYLA TAMAMLADI

Geçtiğimiz sezon Alverca formasıyla 32 resmi maça çıkan Lincoln Henrique, 2 gol atarken 6 da asist yaptı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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