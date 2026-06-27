Havai fişek fabrikasındaki patlama güvenlik kamerasında
Niğde'deki havai fişek fabrikası patlamasında yaşamını yitiren Nuri Özkan, Fatih Sultan Mehmet Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Hıdırlık Mezarlığı'na defnedildi. Patlamada yaralanan Yasin Demirbaş'ın tedavisi ise Kayseri Şehir Hastanesi'nde sürüyor.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Nuri Özkan, toprağa verildi. Özkan'ın Fatih Sultan Mehmet Camii'ndeki cenazesine Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ailesi ve vatandaşlar katıldı. Burada öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Nuri Özkan'ın cenazesi, Hıdırlık Mezarlığı'nda defnedildi.
Bu arada patlamada yaralanan Yasin Demirbaş'ın ise sevk edildiği Kayseri Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Ünitesi'nde tedavisinin devam ettiği bildirildi.
Ali KADI/NİĞDE,