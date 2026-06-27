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Cam silmekten yorulan kadından hem güldüren hem düşündüren bilgilendirme

Cam silmekten yorulan kadından hem güldüren hem düşündüren bilgilendirme
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Afyonkarahisar'da bir esnafın eşi, cam silmekten yorulunca iş yerinin vitrinine astığı mizahi yazıyla hem güldürdü hem düşündürdü. Notta kediyle ilgili sorulara yanıt ve çalışma saatlerine dair esprili ifadeler yer aldı.

Afyonkarahisar'da cam silmekten yorulan bir esnafın karısının iş yerinin vitrini astığı yazı görenleri hem güldürdü hem de düşündürdü.

Afyonkarahisar kent merkezinde bir işletmenin cama astığı esprili bilgilendirme yazısı kentte günün konularından biri oldu. Cam silmekten yorulan dükkan sahibinin karısının cama astığı "Lütfen cama dokunmayın" başlıklı notta, içeride yaşayan kediyle ilgili sıkça sorulan sorulara mizahi bir dille yanıt verildi. Yazıda, "Her gün silmekten yoruldum", "Evet, kedi var", "Evet, canlı kedi", "Dükkanda kilitli kalmadı, dükkanda yaşıyor" ifadelerine yer verilirken, ziyaretçilere de "Dükkan açıkken gelip sevebilirsiniz" çağrısı yapıldı.

İşletme sahibinin çalışma saatlerini de esprili bir üslupla anlattığı notta, "Açılış: Kocam uyanınca", "Kapanış: Kocamın canı sıkılınca", "Genellikle öğleden sonra açarız" ifadeleri dikkat çekti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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