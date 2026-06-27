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Kadir İnanır'ın Vefatı Fatsa'da Büyük Üzüntü Yarattı

Kadir İnanır'ın Vefatı Fatsa'da Büyük Üzüntü Yarattı
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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın vefatı, memleketi Ordu'nun Fatsa ilçesinde büyük üzüntü yarattı. İlçede sanatçının anısına LED ekranlarda filmleri gösterildi, vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

TÜRK sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır'ın vefatı, memleketi Ordu'nun Fatsa ilçesinde büyük üzüntüyle karşılandı. Ölüm haberinin ardından ilçe genelinde hüzün hakim olurken, vatandaşlar da hemşerileri olan sanatçıyı saygı ve özlemle andı.

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır'ın vefatı memleketi Ordu'nun Fatsa ilçesinde üzüntüyle karşılandı. Cadde ve sokaklarda gün boyunca İnanır'ın sanat yaşamı, rol aldığı unutulmaz filmler ve Türk sinemasına kazandırdığı eserler Cumhuriyet Meydanı'ndaki LED ekranlara yansıtıldı. İlçe sakinleri, Fatsa'nın yetiştirdiği en önemli sanatçılardan biri olan İnanır'ın vefatından duydukları üzüntüyü dile getirdi. Meydandan geçen vatandaşlar, ekranda yer alan fotoğrafları ilgiyle izledi ve zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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