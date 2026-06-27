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Tahkim Kurulu'ndan, Mert Hakan Yandaş açıklaması

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Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın itirazına ilişkin incelemenin devam ettiğini duyurdu.

Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK), bahis soruşturması kapsamında 12 ay hak mahrumiyeti alan Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş için yapılan itirazda incelemenin devam ettiğini açıkladı.

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın PFDK'nın 30.04.2026 tarih ve E.2025-2026/4550 - K.2025-2026/5067 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle karar verildi" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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