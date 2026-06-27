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Fransa'da sıcaktan bunalanlar klima ve vantilatör almak için birbiriyle yarıştı

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Fransa'da rekor sıcaklıklar nedeniyle klima ve vantilatör stokları tükendi, mağazaların önünde izdiham yaşandı.

Fransa'da rekor seviyelere ulaşan aşırı sıcaklar nedeniyle klima ve vantilatör stokları tükendi. Ülkenin farklı noktalarında mağazaların açılışını bekleyen kalabalıklar, yeni gelen klima ve vantilatörleri almak için birbiriyle yarıştı.

Avrupa ülkeleri kavurucu sıcaklarla boğuşuyor. Fransa'da etkisini sürdüren ve rekor seviyelere ulaşan aşırı sıcaklar, vantilatör ve klimalara talebi arttırdı. Mağazalarda stoklar tükenirken, soğutucu bulmak imkansız hale geldi. Indre-et-Loire ilindeki Chambray-les-Tours'ta vantilatör ve klima alabilmek için sıraya giren kalabalık, mağazanın açılmasıyla içeri hücum ederek birlikte birbiriyle yarıştı. Farklı alışveriş merkezlerindeki mağazalarda da vantilatör ve klima için itiş kakış yaşandı. Soğutucu cihazlar saniyeler içinde tükendi.

Fransa'nın 37 ilinde bugün aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm verildi. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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