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Ailesinin haber alamadığı tıp fakültesi öğrencisi yurt odasında ölü bulundu

Ailesinin haber alamadığı tıp fakültesi öğrencisi yurt odasında ölü bulundu
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Zonguldak'ta ailesinin haber alamadığı tıp fakültesi 1. sınıf öğrencisi Tuğçenaz Demirelöz, özel bir kız öğrenci yurdunda ölü bulundu. Olay şüpheli değerlendirilirken, genç kızın kalbinde ritim bozukluğu olduğu ve yeni ev kiraladığı öğrenildi.

Zonguldak'ta ailesinin haber alamadığı tıp fakültesi öğrencisi yurt odasında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Güney Mahallesi Dere Sokak'ta faaliyet gösteren özel bir kız öğrenci yurdunda yaşandı. Tuğçenaz Demirelöz'e ulaşamayan ailesi, endişelenerek kızlarının arkadaşlarını aradı ve odasına bakmalarını rica etti.

Odaya giren arkadaşları, Demirelöz'ü yerde hareketsiz yatarken bulması üzerine durum derhal polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede yurda ulaşan sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde tıp fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Demirelöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın arkadaşlarının olay yerinde büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

Polisin ölümü şüpheli olarak değerlendirmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri odada çalışma yaptı. İncelemelerin tamamlanmasıyla Demirelöz'ün cansız bedeni, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna nakledildi. Genç kızın olay günü yeni bir ev kiraladığı ve eşyalarını taşımaya başladığı, bir süre önce de doktor kontrolünde kalbinde ritim bozukluğu tespit edildiği öğrenildi.

Tuğçenaz Demirelöz'ün kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi işleminin ardından netlik kazanacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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