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Elendikleri maç sonrası gazetecilere bağırdı

Elendikleri maç sonrası gazetecilere bağırdı
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Dünya Kupası'na İspanya yenilgisiyle veda eden Uruguay'da teknik direktör Marcelo Bielsa, maç sonunda röportaj için bekleyen gazetecilere sinirlenerek "E hadi ama artık!.." diye tepki gösterdi.

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu üçüncü ve son hafta maçında Uruguay, İspanya'ya 1-0 yenilerek turnuvaya grup aşamasında veda etti. Fernando Muslera'nın hatası sonrası gelen golle yıkılan Uruguay'da maç sonu yaşananlar da dikkat çekti.

RÖPORTAJDA SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Karşılaşmanın ardından röportaj vermek için bekleyen Uruguay Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, gazetecilerin yoğun ilgisi sırasında sinirlendi.

Deneyimli teknik adam, bekleyen basın mensuplarına dönerek, "E hadi ama artık!.." diye bağırdı. O anlar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: Haberler.com
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