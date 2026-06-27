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Dünya Kupası teknolojisi Süper Lig'e geliyor! Kulüpler ortak karar aldı

Dünya Kupası teknolojisi Süper Lig'e geliyor! Kulüpler ortak karar aldı
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Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, FIFA'nın Dünya Kupası'nda kullandığı çipli top ve gol çizgisi teknolojisinin Süper Lig'de uygulanması için kulüplerin ortak karar aldığını açıkladı. İki teknolojinin hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

FIFA'nın Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda kullandığı çipli top teknolojisi ile gol çizgisi teknolojisi Süper Lig'e geliyor.  Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, iki teknolojinin de Türkiye'de uygulanması konusunda kulüplerin ortak görüşe vardığını duyurdu.

"ORTAK KARAR ALDIK"

Ertuğrul Doğan, daha önce ilgili firmalarla görüşmeler yapıldığını ve maliyetlerin kulüplerle paylaşıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"2026 FIFA Dünya Kupası'nda kullanılan çipli top teknolojisi ve gol çizgisi teknolojisiyle ilgili kulüplerimizin ortak kararı oldu. Firmalarla görüşmeler yapıldı. Maliyetleri kulüplerimizle paylaştık. Kulüplerimiz de bu teknolojinin kullanılmasını istiyor."

ÇİPLİ TOP NASIL ÇALIŞIYOR?

Çipli top teknolojisinde topun merkezine yerleştirilen yüksek hassasiyetli sensörler, topun hareketini ve futbolcunun topa temas ettiği anı milisaniyeler içinde tespit ediyor.

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi (SAOT) ile entegre çalışan bu sistem, elde edilen verileri anlık olarak VAR merkezine ileterek hakem kararlarına destek sağlıyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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